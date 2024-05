Representantes da Seac alinham detalhes para o início da obra da Usina da Paz em Óbidos

Visita técnica da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), marcou a última etapa do processo de licenciamento ambiental.

O processo de autorização para o início da obra de construção da Usina da Paz (UsiPaz), projeto do Governo do Pará integrado ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), entrou na fase final em Óbidos, com a visita técnica na área destinada para a construção da unidade, localizada nas margens da PA-437 ao lado do aeroporto municipal.

A vistoria realizada na quinta-feira (9), faz parte do processo para a concessão do licenciamento ambiental da unidade, e foi realizada por uma equipe de servidores da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

A visita dos representantes do Governo do Estado a Óbidos, foi marcada também, por uma reunião de alinhamento com secretários municipais e representantes da Procuradoria Jurídica Municipal, com o objetivo de discutir a aprovação dos projetos relacionados a obra, além de outros detalhes técnicos que fazem parte do convênio entre estado e município.

“A gente tá avançando com o projeto de implantação da Usina da Paz. A missão de hoje foi para executar a visita de licenciamento ambiental da Usina da Paz de Óbidos, e a gente aproveita pra fazer alguns alinhamentos com o município. A gente tá entrando na fase de implementação, que é a fase final pra iniciar as atividades de construção, e a gente precisa alinhar com o município aspectos como: aprovação de projetos, disponibilização de mão de obra, início de atividades, e fechar esses acordos pra começar a construção”, explicou Artur Carvalho, coordenador de implantação das Usinas da Paz, que conduziu a reunião com os representantes da prefeitura.

A etapa de vistoria “in loco” é essencial para subsidiar a aprovação dos projetos relacionados a obra e o licenciamento ambiental da usina; o que vai permitir seguir com o processo de contratação da empresa especializada para a execução da obra, e por consequência, agilizar o início dos trabalhos de edificação.

“Visitamos a área destinada para a usina, em termos de licenciamento ambiental, não devemos encontrar grandes dificuldades. O terreno aparenta estar muito bom, tem boas condições construtibilidade”, disse Artur.

A expectativa é que a empresa responsável pela obra comece a instalação do canteiro de obra em até dois meses, para iniciar a construção das estruturas.

Múltiplos serviços

As UsiPaz são complexos de promoção da cidadania, com espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante, e espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

FONTE: Comunicação/PMO – Por Érique Figueiredo