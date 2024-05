Em Óbidos, operação da SEMMA resulta na apreensão de madeira ilegal na PA-254

Fiscais do órgão ambiental interceptaram caminhão que tinha como destino o município de Oriximiná.

Nesse final de semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou operação de fiscalização na Rodovia PA-254 onde resultou na apreensão de um caminhão com carregamento de madeira irregular.

De acordo com levantamento da Semma, estavam sendo transportados sem documento fiscal mais de 12 metros cúbicos de madeira da espécie Maçaranduba.

“Na última sexta-feira nossa equipe saiu para fiscalização de rotina para a estrada e por volta de meia-noite nos deparamos com esse caminhão na PA-254 se deslocando até ao município. Durante a abordagem o condutor não apresentou a documentação necessária, então, imediatamente foi feita a apreensão do veículo e da madeira que aqui está”, informou Diego Ferreira, secretário da Semma.

A carga ilegal estava sendo transportada do município de Óbidos e tinha como destino o município de Oriximiná.

“Pelas investigações que a gente já fez, essa madeira é oriunda da região do Cruzeirão e tinha como destino o município de Oriximiná, ainda estamos no fechamento dessas informações. A quantidade de madeira é em torno de 12 metros cúbicos”, ressaltou Diego.

Educação Ambiental

A Semma de Óbidos vem trabalhando de forma efetiva a educação ambiental junto da população, para evitar a degradação ambiental e outros danos aos próprios moradores.

“A secretaria vem fazendo um trabalho de fiscalização no município, há um tempo, no combate ao desmatamento ilegal. Nós estamos tendo conhecimento de práticas dessa natureza e a gente vem trabalhando praticamente a madrugada toda para combater esses ilícitos. Lamentamos que pessoas de outros municípios estejam causando a degradação ambiental aqui, diante de todo esse trabalho que a gente vem fazendo com a comunidade local”, reforçou o secretário.

O carregamento foi levado ao pátio da Seurbi. Após os procedimentos administrativos, a Semma, analisa a possibilidade de fazer a doação da madeira para uso social do município, inclusive, que possa contemplar áreas atingidas pelas fortes chuvas.

FONTE:Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário