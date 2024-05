Jovem Aprendiz: Alcoa abre 16 vagas para Assistente de Logística em Juruti (PA)

A Alcoa está com inscrições abertas para o processo seletivo do seu programa Jovem Aprendiz 2024, em Juruti, no oeste do Pará. Ao todo são 16 vagas, que estão abertas para a formação de Assistente de Logística - Aprendizagem Profissional - Modalidade Híbrido. As inscrições iniciaram no dia 2 de maio e seguem até o dia 21.

O programa tem por objetivo fornecer competências técnicas, de gestão, sociais e metodologias necessárias à atuação do profissional nos processos logísticos de recebimento, armazenagem, movimentação, separação, expedição e distribuição de materiais e produtos, em conformidade com os procedimentos técnicos operacionais, de preservação ambiental, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho. Serão 2 dias de curso EAD e 3 dias de prática na empresa.

O Jovem Aprendiz é realizado por meio de uma parceria entre a mineradora e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Oferece salário de aprendiz, benefícios e, após a formação, os jovens passam a compor o banco de talentos para futuras contratações, conforme as oportunidades da empresa.

Um dos principais objetivos é ter os melhores profissionais trabalhando e crescendo com a empresa. Para isso, a companhia investe em diversos programas de formação profissional, promovendo a inclusão de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho.

Cronograma – Jovem Aprendiz Juruti (PA)

Inscrições: 02 a 21 de Maio

Avaliações online: 02 a 21 de Maio

Painel de Entrevistas (Consultoria Serhum): Maio e Junho

Painel de Entrevistas Alcoa: Maio/Junho

Avaliação Psicológica: Junho/Julho

Exames Admissionais e Entrega de Documentos: Julho

Início previsto para Agosto/2024

Qualquer dúvida entre em contato pelo email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua.

No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 9 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das Pessoas” e “Liderar com Coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

FONTE: Comunicação/ALCOA