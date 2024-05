ÓBIDOS: Servidores da Semsa participam de capacitação sobre a luta antimanicomial

Atualmente o município de Óbidos conta com 2 mil usuários cadastrados no CAPS.

A luta antimanicomial é uma batalha pelos direitos das pessoas que sofrem com alguma doença mental, buscando a inclusão desse grupo na sociedade.

No município de Óbidos, Oeste do Pará, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), está realizando uma capacitação denominada “Encontro Antimanicomial – nossa loucura é mais lúcida que o seu preconceito”, e tem como público-alvo servidores de todas as áreas da saúde, educação e assistência social. A capacitação iniciou nesta quarta-feira, 15, e tem como objetivo qualificar os servidores no atendimento aos usuários em sofrimento mental e seus familiares.

“A nossa intenção é levar informações para esses servidores, treiná-los, de certa forma, para atender essa população de saúde mental em nosso município e cada vez mais adentrar nesses direitos que essas pessoas tem e necessitam para que elas possam desenvolver suas atividades na sociedade em liberdade, tendo qualidade de vida neste acompanhamento”, reforçou Renata Albuquerque, coordenadora do CAPS.

Antigamente, os manicômios eram instituições onde doentes mentais eram mantidos e medicados, sendo excluídos do convívio social e privados de suas liberdades. O Dia da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio e marca a busca por garantir dignidade e direitos às pessoas em sofrimento mental, superando o modelo manicomial e promovendo o cuidado em liberdade e respeito à autonomia e diversidade das experiências de saúde mental.

Atualmente, o município de Óbidos possui 2 mil usuários cadastrados no CAPS. Esses pacientes recebem atendimentos de uma equipe multiprofissional que trabalha cada habilidade conforme a necessidade dos usuários.

“Hoje nós contamos com 16 profissionais no CAPS, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistente social, pedagogo, artesão, uma equipe multiprofissional que vai trabalhar cada habilidade que o paciente necessita”, completou Renata.

O encontro antimanicomial aborda os seguintes eixos temáticos: Reforma Psiquiátrica; Políticas Públicas; Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais; Inclusão; Dados, Informações e Rodas de Conversa.

O encontro encerra no dia 16 de maio, no auditório da Escola Maurício Hamoy, no bairro São Francisco.

Atendimento

O Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS, funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, na Rua Artur Cruz, nº 807, bairro de Santa Terezinha. Mais informações podem ser adquiridas através do contato: (93) 99180-6057.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário