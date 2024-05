Óbidos realiza programação da Semana do Microempreendedor Individual - MEI

Será realizado no período de 20 a 24 de maio, em Óbidos, a Semana do Microempreendedor Individual (Semana do MEI), uma realização da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), em parceria com a Central do Empreendedor e Sebrae.

A Semana do MEI é um evento realizado em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com o intuito de promover melhorias para os MEIs, estimulando sua formalização, regularização de pendências e facilitando o acesso a benefícios como financiamentos.

As atividades são gratuitas para MEIs formalizados, e vão ser realizadas no auditório da Secretaria da Mulher conforme programação a seguir:

Programação

DIA 20/05 – SEGUNDA-FEIRA

8:00 às 8:20 - Abertura da semana do MEI

8:30 - Café da manhã com o MEI

18:00 às 22:00 – OFICINA ATENDIMENTO AO CLIENTE- Faça do atendimento uma ótima experiência (Consultor SEBRAE)

DIA 21/05 – TERÇA-FEIRA

8:00 às 16:00 – Consultoria em Atendimento ao cliente – horário agendado (Consultor SEBRAE)

DIA 22/05 – QUARTA-FEIRA

8:00 às 10:00 - Palestra: “Como constituir uma empresa (passo a passo)” (Sema, Tributos, Vigilância)

10:00 às 16:00 - Consultoria em Atendimento ao cliente – horário agendado (Consultor SEBRAE)

18:00 às 22:00 – OFICINA DE MARKETING DIGITAL - Parceiro (colocar o nome quando definir)

DIA 23/05 – QUINTA-FEIRA

19:00 às 20:00 – Palestra DIREITO DO COMSUMIDOR (Palestrante: PROCOM)

DIA 24/05 – SEXTA-FEIRA

18:00 às 21:00 - Palestra: “Como acessar linha de crédito”

Apresentação: BANPARÁ/BANCO DO BRASIL/BANCO DA AMAZÔNIA/ CAIXA ECONÔMICA

Para mais informações entre em contato pelo número (93) 99111-3175 (funciona para atendimento de 7h às 13h).

Fonte: Comunicação/PMO