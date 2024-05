Arraiá dos Pauxis 2024:  Semcult abre inscrições para os concursos de quadrilha junina e carimbó

Grupos e associações folclóricas interessados poderão se inscrever para o 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó e 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas.

ÓBIDOS: Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 17, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), por meio do titular da pasta, Luiz Carlos Gama Queiroz, divulgou dois editais de chamamento público para os concursos do "Arraiá dos Pauxis", edição 2024.

Na ocasião, foi feito o anúncio da abertura das inscrições para o 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e para o 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó. O maior evento do período junino será realizado nos dias 20, 21 e 22 de junho, na Praça da Cultura, no Centro de Óbidos.

“O Arraiá dos Pauxis é um dos eventos mais importantes do nosso calendário anual. Seguindo a tradição, no primeiro dia teremos a apresentação das escolas municipais e nos dias 21 e 22 os concursos”, informou o secretário.

Durante o Arraiá dos Pauxis 2023

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no período de 17 de maio até as 23h59min do dia 15 de junho de 2024, pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou por meio do WhatsApp: (93) 99210-1906.

Os interessados também podem confirmar participação nas disputas presencialmente, na sede Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), localizada na Rua: Ildefonso Guimarães, s/nº - Centro, Óbidos/PA, no horário das 8h às 13h.

“Esse ano nós temos uma cota de apenas 10 inscrições para cada concurso. Caso ocorra, de antes do prazo final das inscrições, nós alcançarmos esse quantitativo de grupos inscritos, as inscrições serão encerradas automaticamente, conforme está previsto nos editais”, esclareceu Queiroz.

Premiação

De acordo com o edital de chamamento público Nº 01/2024 a premiação para o 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas a premiação será a seguinte:

1º Lugar: R$ 8.000,00 + 01 troféu + Certificado de Participação

2º Lugar: R$ 4.000,00 + 01 troféu + Certificado de Participação

3º Lugar: R$ 2.000,00 + 01 troféu + Certificado de Participação

4º ao 10º Lugar: Certificado de Participação

Para o 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó, o edital de chamamento público Nº02/2024, apresenta a seguinte premiação:

1º Lugar: R$ 6.000,00 + 01 troféu + Certificado de Participação

2º Lugar: R$ 4.000,00 + 01 troféu + Certificado de Participação

3º Lugar: R$ 2.000,00 + 01 troféu + Certificado de Participação

4º ao 10º Lugar: Certificado de Participação

“Vários municípios estão entrando em contato conosco demonstrando interesse em participar conosco nesse evento. A gente fica feliz por Óbidos estar sendo referência de concurso nessa categoria, tanto de carimbó, quanto de quadrilha junina. Isso demonstra a responsabilidade e o comprometimento do poder público municipal em fazer um evento transparente que promove o entretenimento para a população e mantém a imagem do município em realizar grandes eventos com qualidade”, reforçou Luiz.

Confira os EDITAIS:

