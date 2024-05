Carreata em Óbidos marca o encerramento da Campanha Faça Bonito contra a exploração sexual infantil

Óbidos, Oeste do Pará, realizou uma grande mobilização em prol do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a campanha Faça Bonito. O evento de encerramento ocorreu no estacionamento da Praça do “Ó”, no Centro da cidade, onde autoridades locais fizeram pronunciamentos.

A programação iniciou com uma ação de adesivagem e foi seguida por uma carreata que percorreu diversos bairros, mobilizando organizações, instituições e a sociedade em geral. A mensagem de “basta” a esse tipo de crime, que vitima milhares de crianças em todo o país, foi o foco da manifestação.

A Secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, enfatizou a importância de sensibilizar a população para denunciar esse tipo de violência. “Precisamos mobilizar toda a sociedade e, principalmente, as famílias para enfrentar e combater esse mal, para que não haja mais violência sexual contra nossas crianças e adolescentes em Óbidos e em todo o Brasil”, ressaltou.

De janeiro a maio de 2024, o Conselho Tutelar de Óbidos registrou pelo menos 10 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, incluindo casos de abusos coletivos. A Conselheira Tutelar, Ana Ribeiro, destacou a importância de manter a vigilância e proteger as crianças e adolescentes. “É crucial reforçar nosso compromisso com o bem-estar das crianças, garantindo-lhes uma infância segura e protegida”, afirmou.

Thiago Pinheiro, representante do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), enfatizou a importância da participação dos adolescentes na campanha. “Estamos aqui para erradicar a violência contra crianças e adolescentes em Óbidos. Unidos com toda a sociedade, vamos lutar para que nossas crianças se sintam seguras e amadas”, disse.

A primeira-dama de Óbidos, Alice Silva, presente na mobilização do Dia “D”, destacou o esforço do governo na mobilização da sociedade para combater a violência sexual infantil. “Precisamos estar atentos ao comportamento de nossos filhos e denunciar todos os tipos de violência. Governo e sociedade devem se unir para combater esse mal”, alertou.

Desde o lançamento da campanha, em 6 de maio, diversas ações têm sido realizadas, incluindo palestras, rodas de conversa e outros eventos educativos nas zonas urbana e rural do município. Na sexta-feira (17), escolas de Óbidos promoveram caminhadas pelos bairros, reforçando a importância de proteger as crianças.

A Campanha “Faça Bonito” em Óbidos conta com parceiros como o Ministério Público do Pará (MPPA), Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Óbidos, Escoteiro Pauxis e Cáritas Diocesana.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6971-carreata-em-obidos-marca-o-encerramento-da-campanha-faca-bonito-contra-a-exploracao-sexual-infantil#sigProIdc8ff3ed7c3 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Comunicação/PMO