ÓBIDOS: Fiéis participaram da procissão de encerramento da Festa de N.S de Fátima e Vigília de Pentecostes

A Festividade em honra a Nossa Senhora de Fátima encerrou na última noite de sábado, (18), com a Procissão da Imagem de Fátima percorrendo algumas ruas da cidade, em seguida aconteceu a Missa Campal, que reuniu centenas de fiéis em frente de sua Igreja, que agradeceram a Deus e Fátima pelas bênçãos alcançadas. A celebração de encerramento foi presidida pelo Padre Adalberto e concelebrada pelo Padre Jorge Armando.

A noite se tornou mais especial, pois foi celebrado a Vigília de Pentecostes, que acontece sempre antes das solenidades mais importantes do ano. A Vigília de Pentecostes também tem um grau de importância, pois acontece na noite que antecede celebração da vinda do Espírito Santo. É uma forma de todos os fiéis prepararem bem o coração e a vida para acolher o Espírito Santo. Cada batizado e batizada já recebeu o sinal “indelével” do Espírito Santo no batismo, confirmado na crisma, e, na celebração de Pentecostes reafirmamos a presença desse Espírito Santo em nós. O Espírito nos faz testemunhas de Cristo e nos prepara para a missão.

Celebremos com fé e esperança a Solenidade de Pentecostes, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós e nos faça novas criaturas. Coloquemos em pratica a nossa fé no dia a dia e possamos sempre crer no alimento que nos garantirá a vida eterna, que é o Corpo e Sangue de Cristo!

Galeria de Fotos...



FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos: Mauro Nayan