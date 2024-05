ÓBIDOS: Festival do Jaraqui 2024 inicia com show de Gilvandro Costa e artistas locais

Neste sábado, dia 18 de maio, a Praça José Veríssimo, em Óbidos, foi o palco da abertura do Festival do Jaraqui 2024, um evento que celebra a cultura e a gastronomia obidense.

A Presidente da Associação Cultural de Óbidos (ACOB), Maria Alice Aquino, deu início às festividades, destacando a importância do festival para a comunidade. Em sua fala, ela ressaltou como o evento, em sua 34ª edição, é essencial para angariar recursos para manter o Museu Integrado de Óbidos, um espaço dedicado à preservação da memória e identidade locais.

Maria Alice e Luiz Carlos fizeram a abertura do Festival.

O Secretário de Cultura, Luiz Carlos, representando a Prefeitura de Óbidos, patrocinadora do festival, também no uso da palavra, enfatizou o papel crucial do Festival do Jaraqui na valorização da cultura local e no fomento ao turismo na região.

A primeira noite do festival foi marcada por diversas atrações culturais e musicais, apesar da forte chuva que caiu no momento das apresentações. O público se encantou com a apresentação do Grupo de Dança Carimbó do Pará, de Santarém, Swing de Carimbó, entre outros grupos. A música ficou por conta das bandas e artistas convidados, incluindo a Banda Manoel Rodrigues, que iniciou as apresentações, Banda Simmons´s e encerrando este primeiro dia aconteceu a apresentação de Gilvandro Costa.

Um dos momentos esperados desta noite foi a homenagem especial feita ao o Músico e Poeta obidense, Eduardo Dias, o qual agradeceu pelo reconhecimento de sua trajetória sempre levando o nome de Óbidos para todos os lugares por onde passa.

O Festival do Jaraqui é uma realização da ACOB, com o apoio da Prefeitura de Óbidos. A programação continua neste domingo, 19, com mais atrações musicais e a aguardada escolha da Rainha do Festival. Não perca a oportunidade de participar dessa celebração única da cultura obidense!

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6973-obidos-festival-do-jaraqui-2024-inicia-com-show-de-gilvandro-costa-e-artistas-locais#sigProId2dd64ea4c2 View the embedded image gallery online at:

O_Festival_do_Jaraqui

Hugo Ferrari (in memoriam), foi o autor da Lei que instituiu o Jaraqui com “Peixe Símbolo de Óbidos” quanto foi Vereador. Já o Festival do Jaraqui foi idealizado pela Professora Idaliana Marinho de Azevedo, que na época estava à frente da Associação Cultural Obidense – ACOB, década de 80.

E nesses dois dias de Festival, haja Jaraqui: Frito, assado, escabeche, caldeirada, em fim, de qualquer forma que seja preparado, com uma boa farinha, limão e sal, esse peixe é de um excelente paladar. Não é por acaso que o Jaraqui é peixe símbolo dos obidenses.

Óbidos é privilegiado, pois fica localizado na parte mais estreita do Rio Amazonas, comumente chamado de “Garganta do Amazonas”, por onde os cardumes obrigatoriamente passam durante a piracema, geralmente no mês de maio e junho, ocasião em que acontece a pesca e é realizado o Festival do Jaraqui.

www.obidos.net.br