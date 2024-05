XXXIV FESTIVAL DO JARAQUI: Programação continua deste domingo, dia 19

Óbidos, PA – O XXXIV Festival do Jaraqui continua neste domingo, dia 19, com uma programação recheada de atrações para o povo obidense e visitantes. Na manhã de hoje, os participantes tiveram a oportunidade de degustar o famoso jaraqui preparado de diversas formas: assado, frito, em caldeirada, no tucupi, entre outras iguarias. Além das delícias culinárias, o evento oferece uma série de atividades recreativas e culturais ao longo do dia.

As festividades começaram cedo, por volta das 6h30, com uma maratona de 5km, que iniciou e terminou na Praça José Veríssimo, onde os atletas inscritos percorreram vários bairros da cidade. A energia continuou com um Aulão de Dança, que animou os presentes, seguido por uma emocionante corrida de rabeta e um competitivo torneio de pênaltis.

Por volta do meio-dia, durante o horário de almoço, a dupla Dedé e Marlene Shows subiu ao palco para embalar o público com sua música, enquanto todos se deliciavam com os pratos de jaraqui.

À noite, a programação promete ainda mais animação com diversos shows e a aguardada escolha da Rainha do Festival. Duas jovens estão na disputa pelo título de soberana do Festival do Jaraqui 2024: Luane, representando a Escola São José, e Ana Luísa Borges, representando a Escola Maurício Hamoy. As candidatas desfilarão e mostrarão toda sua graça e simpatia na competição pela coroa.

O XXXIV Festival do Jaraqui é um evento tradicional de Óbidos, celebrando a cultura e a gastronomia local, e reunindo a comunidade em torno de uma programação diversificada que agrada a todos os públicos.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6974-xxxiv-festival-do-jaraqui-programacao-continua-deste-domingo-dia-19#sigProId31d7042c27 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6974-xxxiv-festival-do-jaraqui-programacao-continua-deste-domingo-dia-19#sigProId62b619d1a5 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Foros de Vander N Andrade