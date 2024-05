XXXIV Festival do Jaraqui encerra com a escolha de sua Rainha, Ana Luísa Borges

ÓBIDOS – O XXXIV Festival do Jaraqui, um dos eventos mais tradicionais da região, encerrou neste domingo, dia 19, com uma série de atrações que movimentaram a orla da cidade de Óbidos. Promovido pela Associação Cultural Obidense (ACOB), sob a presidência de Maria Alice Aquino, em parceria com a Prefeitura de Óbidos, o festival atraiu um grande público ao longo do dia.

Os participantes tiveram a oportunidade de degustar uma variedade de pratos feitos a partir do jaraqui, uma especialidade da culinária obidense. Desde o jaraqui assado, frito, cozido e muitas outras opções, os sabores conquistaram o paladar dos presentes, com destaque para o tradicional jaraqui no tucupi.

A noite culminou com a emocionante escolha da Rainha do Festival, onde duas jovens disputaram o título de soberana do Festival do Jaraqui 2024. Luane Carvalho, representando a Escola São José, e Ana Luísa Borges, representando a Escola Maurício Hamoy, desfilaram com graça e simpatia. Após a avaliação dos jurados Robson, Durvalina e Rodrigo, a jovem Ana Luísa Borges, da Escola Maurício Hamoy, foi coroada Rainha do XXXIV Festival do Jaraqui.

A_música_foi_um_dos destaques do festival, com apresentações de várias bandas e músicos que representaram diferentes segmentos da cultura musical. Neste dia, pelo palco passaram Dedé e Marlene, Banda Lazer, Regional Tamurá e, fechando o festival, Gilvandro Costa, que animaram a população obidense com seus ritmos contagiantes.

Além de celebrar a cultura obidense, o Festival do Jaraqui também possui um importante objetivo social. Os recursos arrecadados durante o evento são destinados à manutenção do Museu Integrado de Óbidos, uma instituição valiosa para a preservação da história local. Maria Alice Aquino expressou sua gratidão pela participação e apoio de todos, destacando a importância do festival para a comunidade e para a preservação da identidade cultural de Óbidos.

O XXXIV Festival do Jaraqui de Óbidos encerrou com sucesso, reforçando seu papel como um evento crucial para a valorização da cultura e da gastronomia local, além de contribuir significativamente para a conservação do patrimônio histórico da cidade.

