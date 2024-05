Celebração de Pentecostes une Comunidades em Óbidos

No último domingo, dia 19, a Celebração de Pentecostes reuniu as Paróquias São Martinho de Lima e São Francisco e Santa Clara na quadra da Escola Municipal Irmã Firmina, em Óbidos. O evento contou com a participação de nove comunidades das paróquias, que chegaram em procissão para a Santa Missa, conduzida pelos Padres Edson Galego, Leonardo Loures e Gabriel Arcanjo.

A Celebração de Pentecostes é um momento especial para os cristãos, lembrando a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, mãe de Jesus Cristo. Como descrito nas Escrituras: "Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua” (At 2, 1-6).

O Salmo 103/104 também ecoou durante a celebração: “Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai”. Esse versículo expressa a renovação e o vigor que o Espírito Santo traz para a comunidade cristã.

A procissão das nove comunidades até a quadra da Escola Municipal Irmã Firmina simbolizou a união e a força da fé cristã em Óbidos. Durante a celebração, os fiéis participaram ativamente, renovando sua fé e comprometimento com a comunidade. Os cantos, as orações e a comunhão fortaleceram o sentido de pertença e a renovação espiritual. O evento foi uma verdadeira demonstração de fé, amor e solidariedade, refletindo o espírito de Pentecostes.

A celebração foi encerrada com uma benção especial dos padres presentes, que enfatizaram a importância de levar a mensagem do Espírito Santo para o dia a dia, vivendo em comunhão e serviço aos outros.

A Festa de Pentecostes em Óbidos foi mais do que um evento religioso; foi um momento de renovação e fortalecimento espiritual para todos os participantes. A união das comunidades das Paróquias São Martinho de Lima e São Francisco e Santa Clara mostrou a força da fé compartilhada e a importância da ação do Espírito Santo na vida cristã.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6976-celebracao-de-pentecostes-une-comunidades-em-obidos#sigProId39d31c6733 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos. Fotos de Mauro Nayan.