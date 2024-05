Vacinas contra poliomielite já estão disponíveis nas UBSs da zona urbana de Óbidos

O público-alvo são crianças menores de 5 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

No município de Óbidos, Oeste do Pará, a campanha de vacinação contra a poliomielite começou na segunda-feira, 27, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana. A campanha nacional vai até 14 de junho.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a expectativa é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, além de reforçar medidas para a erradicação da doença. O público-alvo para a imunização são crianças de até 4 anos 11 meses e 29 dias, conforme recomendação do Programa Nacional de Imunização.

O imunizante já está disponível nas UBSs da zona urbana, os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira de 7h às 11h e de 13h às 17h. Para as unidades de saúde da zona rural, a coordenação do Programa de Imunização Municipal vai divulgar, em breve, o cronograma da vacinação.

A vacina é indicada para prevenir a poliomielite, conhecida por paralisia infantil, doença erradicada no Brasil desde 1994, conforme ressalta Mirela Lopes, coordenadora do Programa de Imunização Municipal.

“O esquema de vacinação em duas gotas é exclusivamente oral. Essa estratégia de imunização é fundamental para redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, uma vez que a doença se encontra eliminada no país desde de 1994. Nossa meta é que no mínimo 90% do público-alvo seja imunizado no município”, completou Mirela.

Dia “D”

No dia 8 de junho, será realizado o Dia “D” de divulgação e mobilização nacional da vacinação contra a poliomielite. No município de Óbidos, serão montados 10 postos fixos na zona urbana e um posto na zona rural, com horário de atendimento de 8h às 14h, nos seguintes locais:

Bairro Centro

UBS Zuraia Conti Galati

Endereço: Rua Almirante Barroso, s/n, ao lado do Hospital Santa Casa

UBSF Felinto Bentes Marinho

Endereço: Rua Siqueira Campos – antigo Porto da CDP.

Bairro Cidade Nova

UBS Lauro Corrêa Pinto

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, nº 201

Centro de Saúde de Óbidos

Endereço: Travessa Independência, nº 375, no cruzamento com a Rua Felipe Patroni

Bairro Bela Vista

Barracão Comunitário São Pedro

Endereço: Tv. Isaac Hamoy, s/n – ao lado da igreja de São Pedro

Bairro São Francisco

UBS Helena Ferreira Ribeiro

Endereço: Rua Frei Edmundo, s/n.

Bairro de Fátima

Escola Municipal Guilherme Lopes de Barros

Endereço: Rua Tiradentes, nº 341

Bairro Santa Terezinha

UBS Jofre de Matos Cohen

Endereço: Travessa Izaltino José Barbosa, s/n – próx. à Escola Inglês de Souza.

UBS Francisco Rodrigues de Barros

Endereço: Rua Presidente Washington Luís, s/n.

Bairro São Francisco

Centro Educacional Bom Pastor

Endereço: Tv. São João, nº 279,

Bairro Perpétuo Socorro

Centro Municipal de Educação Infantil Perpétuo Socorro

Endereço: Rua D, s/n.

Distrito do Flexal

UBS Nazaré Venâncio Ribeiro

Endereço: Travessa Doutor Corrêa Pinto, s/n.

Por: Marcos Cantuário/Ascom/PMO