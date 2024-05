Obidenses receberão Homenagens no “Baile das Estrelas” em Belém do Pará

Belém, PA - O aguardado Baile das Estrelas está em seus preparativos finais e promete ser um evento inesquecível. No próximo dia 7 de junho, membros da sociedade obidense residentes na capital paraense se reunirão para celebrar e homenagear conterrâneos que conquistaram seu espaço em Belém, sem esquecer suas raízes do estreito do rio-mar.

Entre os homenageados deste ano estão três obidensess ilustres: Ana Celina Bentes Hamoy, José Edílsimo Eliziário Bentes e Rui Antônio Aquino de Azevedo. Esses obidenses de destaque receberão o “Troféu Personalidade do Ano 2024” em uma cerimônia que será realizada no elegante salão de eventos do Bar Municipal.

Ana Celina Bentes Hamoy, advogada do Centro de Defesa da Criança e da Associação Nacional dos Centros de Defesa do Brasil, possui mestrado em Direitos Humanos pela UFPA. José Edílsimo Eliziário Bentes, por sua vez, é Desembargador Federal do Trabalho no TRT da 8.ª Região, em Belém do Pará, que presidiu no biênio 2006/2008. É mestre em Direito do Trabalho e professor desta disciplina na UFPa. Rui Antônio Aquino de Azevedo é um renomado cirurgião plástico em Belém do Pará, formado em medicina pela UFPA, com residência médica em Cirurgia Plástica pela Unifesp.

“O Baile das Estrelas surgiu para reconhecer as conquistas dos filhos de Óbidos. Aqueles que saíram de sua cidade e vieram brilhar na capital e em outros lugares, através de seu talento, de seu trabalho e competência, por isso são merecedores da homenagem”, destacou Aristides Dias, jornalista e organizador do evento.

A banda Top Hit’s, já conhecida e querida pelos obidenses, preparou um repertório especial para a ocasião, garantindo uma noite de muita música e celebração.

O Baile das Estrelas é mais do que uma festa; é um momento de reconhecimento e orgulho para a comunidade obidense, celebrando suas raízes e o sucesso de seus filhos que brilham na selva de pedra de Belém.

www.obidos.net.br - Com informações de Aristides Dias