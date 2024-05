ÓBIDOS: Jovens Recebem o Sacramento da Crisma na Catedral de Sant’Ana

A Celebração foi realizada durante a Festividade de Santa Maria

As Comunidades de Santa Maria, Nossa Senhora de Lourdes e Sementes do Verbo, realizaram o Sacramento do Crisma para 43 jovens na noite de quarta-feira, (29), na Catedral de Sant'Ana, a Celebração aconteceu durante a Festividade de Santa Maria, e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e foi concelebrada pelo Pároco Adalberto Santos.

Durante sua homilia, Dom Bernardo, agradeceu o empenho e dedicação dos catequistas das comunidades, Regina Figueira, Andrei e Regina Cardoso, por conseguirem realizar esse lindo trabalho, agradeceu ainda a todos que estiveram presentes, aos familiares e amigos, que apoiaram e acompanharam esses crismados em sua jornada, até nesse dia especial, que o Espírito Santo, que agora habita de forma ainda mais plena e concreta em seus corações, os guie e os fortaleça em sua caminhada na nossa Igreja Particular.

Que essa experiência de receber o Sacramento do Crisma seja apenas o início de uma vida de testemunho e serviço ao próximo. Que esses jovens crismados sejam luzes, levando a mensagem de amor, esperança, a Palavra de Jesus a todos que cruzarem o seu caminho. Finalizou o Bispo Dom Bernardo.

A noite se tornou mais especial, pois o casal Dr. Beto e Betânia Iudice, completaram 25 anos de casados, uma comemoração de bodas de prata, que celebra vinte cinco anos de união e uma trajetória de experiências e realizações. Um casal que sempre dedica o seu tempo e amor as nossas comunidades, colaborando de todas as formas com a nossa Diocese de Óbidos.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7008-obidos-jovens-recebem-o-sacramento-da-crisma-na-catedral-de-sant-ana#sigProId9adeab4d86 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7008-obidos-jovens-recebem-o-sacramento-da-crisma-na-catedral-de-sant-ana#sigProIdc477717aa2 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7008-obidos-jovens-recebem-o-sacramento-da-crisma-na-catedral-de-sant-ana#sigProId048ad3a045 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e Fotos de Mauro Nayan e Vander N Andrade