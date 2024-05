Óbidos Celebra Corpus Christi com Procissão e Missa Solene

Óbidos: A Diocese de Óbidos promoveu nesta quinta-feira, dia 30, uma das mais antigas e reverenciadas tradições do calendário católico: a procissão de Corpus Christi. O evento, que atraiu centenas de fiéis, celebrou a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, um dos pilares da fé católica.

A programação de Corpus Christi teve início com a celebração da Santa Missa no Ginásio do prédio do Antigo São José, atualmente Escola Felipe Patroni. A missa foi presidida por Dom Bernardo, com a concelebração dos padres Jorge e Adalberto Santos. Após a missa, a procissão teve início, reunindo os católicos obidenses, que seguiram em um percurso cheio de significado e devoção.

O cortejo religioso fez paradas em locais importantes, como em frente ao Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Óbidos), e seguiu pelas principais ruas da cidade. As vias foram cuidadosamente ornamentadas pelos moradores, que utilizaram flores, tinta colorida e outros materiais para criar belíssimos tapetes decorativos, honrando a tradição que embeleza ainda mais a celebração.

A procissão concluiu-se na Catedral de Óbidos, onde o Padre Adalberto Santos ofereceu a benção final aos presentes, encerrando o evento com um momento de profunda espiritualidade e comunhão entre os fiéis.

Corpus Christi é uma celebração secular que mobiliza anualmente os moradores de Óbidos, refletindo a devoção e o espírito comunitário da cidade. As imagens da procissão mostram a beleza e a fé dos participantes, que juntos celebram esta importante data do calendário litúrgico.

Confira as imagens das Celebrações abaixo, que capturam a essência e a beleza da celebração de Corpus Christi em Óbidos:

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7010-obidos-celebra-corpus-christi-com-procissao-e-missa-solene#sigProId74b1aa6b72 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7010-obidos-celebra-corpus-christi-com-procissao-e-missa-solene#sigProId3d845bf90e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.ent.br - Vander N Andrade (1) e MAuro Nayan (2)