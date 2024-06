Em Óbidos, cerimônia de 'Inspiração Verde' marca a abertura da Semana do Meio Ambiente

Palestras, oficinas, e ações de sustentabilidade são atividades que fazem parte da programação.

A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade importante para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental e ações sustentáveis.

Nesta quarta-feira, 05, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou a abertura da programação da Semana do Meio Ambiente 2024, que tem como tema: Renovar, Restaurar, Reviver: Um movimento verde para o futuro.

A abertura do evento aconteceu no auditório da Casa de Cultura e contou com a presença de secretários municipais, alunos da rede municipal de ensino, convidados e servidores da Semma.

Visando alcançar um público maior, este ano a programação será estendida durante três semanas com atividades de sustentabilidade e conscientização ambiental nas zonas urbana e rural do município.

Esta primeira semana abordará temas de inspiração e educação ambiental com palestras, oficinas e diálogos verdes comunitários.

A palestrante da abertura do evento, Hozana Garcia, coordenadora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFPA Campus Óbidos, destacou a urgência e a beleza da restauração ecológica, com destaque para as inspirações verdes.

“Nosso objetivo foi trazer propostas, ideias, soluções que fossem práticas e aplicáveis à nossa realidade. Finalizei a palestra fazendo uma reflexão sobre qual futuro nós queremos, porque para mudarmos o nosso futuro nós precisamos começar hoje a lutar por um meio ambiente saudável e com equilíbrio para todos nós”, ressaltou a palestrante.

A programação busca motivar e despertar na população o chamado urgente para restaurar a saúde do solo, fortalecer a resiliência das comunidades às secas e combater a desertificação.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Óbidos, Diego Ferreira, a Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para que servidores públicos e a comunidade possam dialogar sobre as políticas municipais de meio ambiente. Além disso, é um espaço para a Semma apresentar os trabalhos que desenvolve e promover a conscientização sobre a preservação ambiental.

“Esse ano estamos trabalhando através das escolas a educação ambiental que é o nosso foco principal para que a gente possa levar, de fato, a mensagem de cuidar, preservar e respeitar a questão ambiental. Durante a semana nós estaremos indo nas escolas com palestras e informações para a comunidade e esperamos que a população participe desses momentos importantes de conscientização ambiental”, afirmou o secretário.

Premiação

Com objetivo de inspirar a comunidade através do potencial criativo e inovador dos jovens ambientalistas a Secretaria de Meio Ambiente está com inscrições abertas para o “II Concurso Melhores Práticas Ambientais”, com o tema: Verde em Jogo - RPG, Jogo de Tabuleiro e Revistinha, "Conscientização Ambiental Através do Ensino Lúdico".

A proposta foi projetada especificamente para engajar alunos das escolas municipais de ensino fundamental e médio do município de Óbidos em questões críticas ambientais, convocando-os à preservação ambiental.

A programação também contará com o I Concurso de Carimbó "Histórias de Preservação da Amazônia". O concurso premiará a escola que conseguir representar de forma mais eficaz e criativa, através de sua apresentação de Carimbó, uma história que ilustre a luta pela conservação da natureza e celebre a diversidade cultural da região amazônica.

Os editais estão disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura de Óbidos - Atividades da Semana do Meio Ambiente: www.obidos.pa.gov.br

Programação da 1ª Semana

Nesta primeira semana, a programação terá como foco a revitalização comunitária e escolar, abrangendo comunidades rurais e a zona urbana como escolas municipais, estaduais e o Instituto Federal, incluindo o projeto pioneiro "Divas da Compostagem".

DIA 05/06 (quarta-feira) - Cerimônia de "Inspiração Verde".

Atividade: inauguração com palestrantes entusiastas do meio ambiente em escolas selecionadas, introduzindo nossa missão coletiva de renovação ambiental.

Objetivo: incendiar a paixão pela terra em nossos alunos, destacando a urgência e a beleza da restauração ecológica.

Local: Casa da Cultura às 8h30.

DIA 06/06 (quinta-feira) - Oficina "Mestres da Compostagem"

Atividade: imersão no projeto "Divas da Compostagem", capacitando estudantes a transformar resíduos em recursos.

Objetivo: cultivar uma cultura de zero desperdício, realçando o valor do composto para o solo e para a vida.

Local: Escola Municipal Manuel Valente do Couto às 08h30.

DIA 07/06 (sexta-feira) - Diálogos Verdes Comunitários

Atividade: palestras motivacionais para comerciantes, pescadores e membros do sindicato de agricultores, enfatizando ações verdes sustentáveis.

Objetivo: mobilizar a comunidade para a adoção de práticas eco responsáveis, fortalecendo a rede de guardiões ambientais.

Local: Distrito do Flexal

