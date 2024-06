Santarém Celebra Noite Literária com lançamento de Livro do Pe. Sidney Canto

Na noite desta quarta-feira, dia 26, a Prefeitura Municipal de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu um evento especial como parte da celebração os 363 anos da cidade: o lançamento de três obras literárias. A noite de autógrafos ocorreu no auditório da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho e contou com a presença de escritores, autoridades locais e o público em geral.

Um dos destaques da noite foi o lançamento do livro "Histórias e Memórias do Carnaval em Santarém", escrito pelo Padre Sidney Canto. Em suas palavras, o autor expressou a alegria de festejar o lançamento de sua obra, que traz à tona a vibrante história dos antigos carnavais da cidade, refletindo o espírito festivo que caracteriza Santarém.

O evento também homenageou o ex-prefeito de Santarém, Ronan Liberal, cuja memória foi tema de uma das publicações lançadas. Ronan destacou a importância de conhecer a história e cultivar o hábito da leitura, revelando-se um grande apreciador de livros.

Outro autor presente na noite, Diego Alano, antropólogo, apresentou sua obra dedicada ao Teatro Papaxibé, ressaltando a relevância das artes cênicas e audiovisuais na cultura local e compartilhando alguns de seus projetos em andamento.

O prefeito Nélio Aguiar compareceu ao evento e destacou a importância da ocasião, definindo-a como uma verdadeira Festa Literária. Ele enfatizou que Santarém é uma cidade rica em história, repleta de escritores, poetas e artistas que enobrecem a cultura local.

A noite contou com a participação especial da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, que abrilhantou o evento. Após as apresentações, os três autores realizaram uma concorrida sessão de autógrafos, organizada pelo secretário Adson Wender. Para finalizar, foi servido um coquetel aos presentes, encerrando a noite com chave de ouro.

Padre_Sidney_Canto é natural de Santarém e iniciou sua jornada na escrita em 1989, contribuindo com artigos históricos para o jornal "O Mariano". Em 1991, ingressou no Seminário São Pio X e posteriormente cursou Filosofia e Teologia no Instituto de Pastoral Regional (IPAR) em Belém. Sua dedicação à preservação da história e cultura é evidente através de suas inúmeras obras e projetos, como a co-fundação do Museu de História e Arte Sacra de Santarém. Além disso, é membro-fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós (IHGTap), reforçando seu compromisso com a memória histórica da região.

Pontos de venda em Santarém:

- Garapeira Ypiranga

- Banca do Bigú

- Livraria dos Anjos

- ICBS

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Pe. Sidney Canto