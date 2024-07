Jogos Estudantis Obidenses 2024 têm início com grande mobilização estudantil

Os Jogos Estudantis Obidenses 2024 (JEO) começaram nesta segunda-feira, 1º de julho, em Óbidos, trazendo muita energia e competitividade para os alunos das escolas municipais. O evento esportivo, que tem como objetivo promover a socialização e o intercâmbio entre crianças, adolescentes e jovens estudantes, teve sua abertura oficial no Campo da AABB.

A programação do primeiro dia de competições foi repleta de atividades. Pela manhã, os estudantes participaram das provas de atletismo, incluindo as corridas de 50m, 75m, 100m, o revezamento 4x100m e o arremesso de peso. À tarde, as disputas continuaram com o futsal masculino da Categoria "A" na quadra da Escola Dom Floriano, handbeach feminino das Categorias "B e B+" e vôlei de areia masculino e feminino da Categoria "D" na Praça da Cultura.

Os jogos estão divididos em dois períodos. De 1º a 4 de julho, as competições envolvem as escolas da zona urbana, reunindo 14 unidades de ensino fundamental e EJA. Já entre 8 e 11 de julho e no dia 16 de julho, os jogos serão realizados com a participação de 15 polos educacionais da zona rural (terra firme).

Os alunos competem em diversas modalidades esportivas, organizadas em quatro categorias (A, B, C e D) de acordo com a idade. A iniciativa é organizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os Jogos Estudantis Obidenses são uma oportunidade valiosa para os estudantes demonstrarem suas habilidades esportivas, além de fomentar o espírito de equipe e a integração entre as diversas escolas do município.

Galeria de fotos

Programação Jogos (Área Urbana)

Dia - 02/07

Manhã

07:30 – Xadrez Categoria B+, C e D masculino e feminino;

Local: Escola Dom Floriano;

07:30 – Futsal “B” feminino;

Local: Escola Dom Floriano;

07:30 – Vôlei - categoria ”D” masculino e feminino;

Local: Escola São Francisco.

Tarde

13:30 – Futsal “C” e “F” masculino e feminino;

Local: Escola Dom Floriano;

16h – Handbeach – “B e B+” masculino;

Local: Praça da Cultura.

Dia - 03/07

Manhã

07:30 – Dama “A” masculino e feminino;

Local: Escola Dom Floriano;

07:30 – Xadrez “B” masculino e feminino;

Local: Escola Dom Floriano;

07:30 – Handebol “C” masculino e feminino;

Local: Escola São Francisco;

07:30 – Futsal – categoria “A” feminino;

Local: Escola Dom Floriano.

Tarde

13:30 – Futsal – categoria “B” masculino;

Local: Escola Dom Floriano.

Dia - 04/07

Manhã

07:30 – Futsal “B+ e D” masculino e feminino;

Local: Escola Dom Floriano;

- Premiação.

Programação Jogos (Terra Firme)

Dia - 08/07

Polos: São José, Castanhanduba, Silêncio e Mamauru;

Sede: São José.

Dia - 09/07

Polos: Cipoal, Cruzeirão e Liberdade;

Sede: Cruzeirão.

Dia – 10/07

Polos: Flexal 1, Igarapé Açu, Frei Edmundo e Flexal 2;

Sede: Flexal 1.

Dia – 11/07

Polos: Curumu, Arapucu, Repartimento e São Pedro;

Sede: Repartimento.

Dia - 16/07

Finais (a definir).

