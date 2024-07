Projeto Educação pela Amazônia capacita jovens e adultos para o mercado de trabalho

Iniciativa da MRN busca apoiar a qualificação profissional na região Oeste do Pará.

Promover a capacitação profissional de jovens e adultos para que possam conquistar uma vaga de emprego. Este é um dos focos do Projeto Educação pela Amazônia, desenvolvido pela Mineração Rio do Norte (MRN), em parceria com a Paróquia Santa Isabel, a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Terra Santa e o Centro de Estudos Sociais Interestadual (CESI). A mais nova iniciativa capacitou 19 moradores de comunidades do município localizado na região Oeste do Pará, no curso de NR-10, voltado para segurança em instalações e serviços com eletricidade.

Ao término do treinamento, os profissionais receberam seus certificados, que funcionam como "um selo de qualidade" e são diferenciais na busca por melhores posições e remunerações. Josane da Silva Tavares, de 31 anos, celebrou a experiência. "Eu aprendi nesse curso muitas coisas boas e vai servir muito porque eu pretendo ter uma carreira e investir na minha vida profissional. Esse curso abriu muito a minha mente e eu só tenho a agradecer a MRN porque, muitas vezes, a gente não tem condições financeiras para pagar por uma atividade como essa”, comentou.

Outra aluna participante, Isabel Crystina Silva, destacou a importância do curso para os moradores da região. "O curso foi de suma importância para todos que desejam ingressar no mercado de trabalho. Com certeza vamos aproveitar ao máximo o que aprendemos durante as aulas", disse.

Segundo Elessandra Corrêa, analista de Relações Comunitárias da MRN, o curso é mais um compromisso firmado pela empresa com as comunidades, levando capacitação profissional. “A educação é uma iniciativa promissora, e a empresa vê na oferta de cursos profissionalizantes uma poderosa ferramenta para capacitar e fortalecer as comunidades locais. Estamos proporcionando oportunidades concretas de crescimento pessoal e progresso socioeconômico. A MRN está comprometida em investir no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, deixando um legado de inclusão social para todos na região”, declarou.

Transformando o futuro

A MRN, por meio do Projeto Educação pela Amazônia, também atua com a oferta de educação básica e qualificação profissional em outras localidades. Estruturado em 2022, a iniciativa oferece cursos nos eixos da Elevação de Escolaridade, Qualificação Profissional e Cursos Livres. Já foram beneficiadas as comunidades Lago do Ajudante, Abuí, Serrinha e Boa Vista, pertencentes a Oriximiná, além de comunidades rurais dos municípios de Faro e Terra Santa. Desde o seu início até o final do ano passado 368 alunos participaram do programa, distribuídos em 28 turmas, com 4720 horas de carga horária.

