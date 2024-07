Congresso Panamazônico recebe submissão de resumo sobre educação básica

A Coordenação Geral do 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua e Literatura da Educação Básica (1º Cllimaz) e do 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da Universidade Federal do Pará (2º Letrasvivaz), recebem desde ontem, quarta-feira, 27 de julho, até 31 de agosto de 2024, as inscrições para a submissão de resumos nos Grupos de Trabalho por Tema, Proposição e Propostas de Intervenção Pedagógica elaborados no âmbito do Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (ProfLetras) ou outro Programa de Mestrado Profissional em Letras autorizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para submeter o resumo, que é gratuito, é obrigatório estar inscrito nos eventos. As inscrições no 1º Cllimaz e no 2º Letravivaz podem ser feitas pelo link www.sigeventos.ufpa.br.

Marcos André Cunha, presidente do 1º Cllimaz e integrante do Conselho Gestor do ProfLetras Nacional - Região Norte, informa que o valor da inscrição é de R$ 30,00 para professor e demais profissionais da educação básica. R$ 50,00 para nível superior e pesquisador. Já para os profissionais de outras áreas, o valor é de R$ 30,00. O custo para estudante de graduação e de licenciatura é de R$ 10,00 e de pós-graduação, R$ 35,00.

As inscrições de resumos devem observar os três grupos temáticos, propositivos e de produtos e recursos educacionais. Os resumos temáticos devem relacionar o ensino com o texto, o discurso, a leitura, o dialogismo, o gênero literário, a linguagem de sinais, a decolonialidade, a oralidade, o multilinguismo, a literatura, a produção cultural, e a variação linguística, entre outros.

Os grupos propositivos, de caráter mais transversal e interdisciplinar em conformidade com a proposta do Cllimaz, farão relatos de experiências considerando o ensino das línguas e das linguagens que envolvam a preservação amazônica, educação ambiental, educação indígena; educação quilombola; heterogeneidade étnica e cultural; diferenças regionais brasileiras; educação do campo, das águas e das florestas na Pan-Amazônia, assim como o ensino da linguagem e literatura junto aos movimentos sociais urbanos, periurbanos e rurais.

Os grupos de produtos e recursos educacionais, contemplando as contribuições dos egressos dos Mestrados Profissionais no Ensino da Língua, Linguagem e Literatura do Profletras e outros programas, devem apresentar resumos a partir das interfaces do ensino com as linguagens visual, sonora e verbal; cenários inclusivos, descrição linguística; formação de professores; estudos do discurso, estudos literários e de arte, além de literatura, memória e ensino e as práticas de linguagem com os espaços habitados, entre outros.

O 1º Cllimaz e 2º Letrasvivaz, além do patrocínio da CAPES, tem o apoio institucional da Universidade Federal do Pará (UFPA), da representação do ProfLetras na Região Norte e do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará (ILC-UFPA). Os dois eventos ocorrerão de 24 a 27 de setembro deste ano no Centro de Convenções Benedito Nunes, em Belém, no Estado do Pará, e buscam estabelecer parcerias com os governos estaduais e municipais, além de contar com convidados internacionais, professores, pesquisadores, egressos do Profletras e discentes.

Fonte: Kid Reis – Ascom ProfLetras- Arte: Lucas Samuel Santiago – Foto: Fernando Maués.