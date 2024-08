Municípios do Pará recebem tratores destinados à agricultura, incluindo Óbidos

Investimento estadual ajuda a aumentar a produtividade de agricultores familiares em várias regiões do Pará.

O Governo do Pará contemplou 25 municípios do estado com a entrega de tratores realizada nesta segunda-feira, 12. Os veículos vão impulsionar a agricultura paraense. Cidades das regiões de Integração do Baixo Amazonas, Marajó e Carajás estão entre os municípios que receberam o investimento estadual.

"Esta entrega demonstra que estamos trabalhando para dar condições e fazer chegar equipamentos para quem precisa, que é o agricultor familiar. São máquinas que ajudam a alavancarmos a economia do Estado. Então, o trator é tecnologia de ponta, que faz o agricultor avançar em produtividade. O investimento vai para famílias que vivem da agricultura, da pesca. Nós temos que ensinar o agricultor a empreender, a saber o que plantar e como plantar", destacou Giovani Queiroz, titular da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O investimento do Governo do Estado vai beneficiar agricultores em Almeirim, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Mojuí dos Campos, Aveiro, Rurópolis, Cametá, Novo Progresso, Placas, Uruará, São Sebastião da Boa Vista, Portel, Soure, Moju, Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Piçarra, Curionópolis, Augusto Corrêa e Rio Maria.

FONTE: Agência Pará