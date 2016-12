Candidatos eleitos em Óbidos foram diplomados

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

Em Óbidos, o evento de diplomação dos eleitos foi presidido pela Juíza Karise Assad, presidente da 22ª Junta Eleitoral do Pará, aconteceu nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, onde estiveram presentes o prefeito eleito, Chico Alfaia; seu vice, Isomar Barros e os vereadores eleitos para os próximos quatro anos de mandato e convidados.

Os 13 vereadores diplomados foram os seguintes, pela ordem de votação: Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, Rosinaldo Queiroz Ferreira, Nivaldo Aquino, Rylder Afonso, Vander Rubens Silva de Souza, Carlos Alberto Guimarães, Francisco Aquino Filho, Valdecy Silva Andrade, Isamarc Soares, Lindomar Marinho, José Carlos de Sousa, Francisco Amorim Azevedo e Kedson Ferreira Andrade.

O Prefeito eleito Chico Alfaia comentou sobre a diplomação: “É um momento importante para a democracia, para Óbidos, para mim e de muita reflexão sobre a dificuldade que o Brasil se encontra, que o município se encontra e que todos nós temos a responsabilidade de elevar o nome de Óbidos”.

A posse dos candidatos eleitos acontecerá no dia primeiro de janeiro, a partir daí, os mesmos terão quatro anos para deixar as suas marcas no município de Óbidos.

Fotos de Odirlei Santos

