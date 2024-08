TCE-PA promoverá o I Encontro de Controle e Auditoria Interna do Estado do Pará

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) e a Controladoria Geral do Estado do Pará (CGE-PA), realizarão, sob a coordenação da Escola de Contas Alberto Veloso e da Secretaria de Controle Interno do TCE-PA, o I Encontro de Controle e Auditoria Interna do Estado do Pará, nos dias 4 e 5 de setembro, no Auditório do Hotel Grand Mercure, em Belém.

Com o tema “Controle e Auditoria Interna no Contexto da Governança e Gestão de Riscos, o evento tem como público-alvo gestores públicos estaduais e municipais, servidores que atuam na gestão e no Controle Interno dos órgãos jurisdicionados e demais servidores das Cortes de Contas do Brasil. A expectativa é de que 500 pessoas participem do encontro.

A abertura ocorrerá às 9h30 e, em seguida, serão apresentadas as palestras “A efetividade do controle na avaliação e acompanhamento de metas e resultados dos Programas Governamentais, a partir das Leis Orçamentárias”, pelo Conselheiro Presidente do TCMRio Luiz Antônio Guaraná, e “Controles Internos no contexto da Governança Institucional e Gestão de Riscos”, a ser proferida pelo Conselheiro do TCE-ES Rodrigo Coelho. A seguir, a temática “Controle Externo e Controle Interno: aprimorando instrumentos para efetividade das Políticas Públicas” será abordada pelo Superintendente de Controle Externo do TCE- MG, Pedro Henrique Azevedo e pelo Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle.

Na programação do primeiro dia, no período da tarde, ocorrerão as palestras “Gestão de Riscos e Controles Internos: Qual o papel da Controladoria e da Auditoria Interna, à luz da Lei 14.133/2021?”, a ser ministrada pelo Presidente da Companhia de Soluções e Inteligência Governamental (CSI), Professor Paulo Alves; e “Auditoria Interna e os Resultados para a Gestão dos Tribunais: experiência do TCU e do TCE-RJ”, que será conduzida pelo Secretário de Auditoria Interna do Tribunal de Contas da União (TCU), Edson Franklin Almeida, e pela Chefe da Auditoria Interna do TCE-RJ, Patrícia Marques. Encerrarão os painéis do dia os Professores Robson L. da Gama Jr., Coordenador de Auditoria de Risco e Integralidade da CG-DF, Gustavo R. Lirio, Diretor de Auditoria dos Programas de Governo da CG-DF, e Lorena Arêde Barbosa, Auditora de Controle Interno da CGE-PA, com o tema “Análise de programas de governo e gestão de riscos: A experiência de Auditoria Interna da Controladoria Geral do Distrito Federal”.

No segundo dia do evento, a partir das 9 horas, a programação inicia com as palestras “Consultoria como atividade de auditoria: ferramenta de transformação e inovação”, com o Coordenador de Auditoria Interna do STJ, Diocésio Sant'Anna; “Uso estratégico da Inteligência Artificial”, apresentada por Fernando Teco Sodré , Diretor de Negócios Digitais da Avantia – Tecnologia e Segurança; e “Boa Prática do TCE-PA no uso de inteligência artificial no contexto do Controle Interno”, com a Secretária de Controle Interno Andréa Xerfan e Secretária de Tecnologia da Informação do TCE-PA, Lêda Oliveira. Na sequência, transcorrerá a palestra “Aspectos Gerais de Responsabilização da Lei nº 14.133/21”, por Alcimar Lobato, Controlador Interno do TCMPA.

A palestra de encerramento será realizada pela Professora Christianne Stroppa, que tratará do “Sistema de Controle Interno com base nas Três linhas: Os últimos julgados do TCU e o esgotamento das linhas para responsabilização”.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo link: https://www.tcepa.tc.br/sigaacompanhamento/

FONTE: Comunicação/TCE