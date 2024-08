MRN recebe “Selo Ouro” por boas práticas na gestão de emissões de gases do efeito estufa

Reconhecimento atesta o compromisso da empresa com a descarbonização do setor mineral.

Pelo sexto ano consecutivo, a Mineração Rio do Norte (MRN) reafirma seu compromisso com uma mineração sustentável na Amazônia ao conquistar o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol. Este reconhecimento destaca as práticas de gestão das emissões de gases de efeito estufa (GEE) da empresa, certificando seu inventário corporativo pelo mais alto nível de qualificação. A certificação atesta a transparência e a qualidade dos dados de emissões públicos, fortalecendo a credibilidade da MRN junto ao mercado e às comunidades vizinhas.

A MRN realiza, desde 2007, inventários detalhados que abrangem todas as etapas de sua cadeia produtiva, da extração até o embarque da bauxita, em uma gestão rigorosa das suas emissões de GEE. Este ano, a empresa avançou ainda mais em seu compromisso com a gestão das mudanças climáticas, revisando o fator de emissão relacionado à supressão vegetal, uma das principais fontes de CO₂ em suas operações.

Porto da MRN

De acordo com o Gerente Geral Gestão Desempenho, Risco e Controles Internos da MRN, Wvagno Ferreira, a certificação do Selo Ouro reafirma o compromisso da empresa com a transparência e a responsabilidade ambiental. "O Selo Ouro é um reconhecimento, assegurando por meio de auditoria de terceira parte, que as informações divulgadas estão alinhadas com padrões internacionais", afirma.

O Programa Brasileiro GHG Protocol, desenvolvido em 2008 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces), em parceria com o World Resources Institute (WRI) e outras instituições, é uma referência global em gestão de emissões de GEE. A obtenção do Selo Ouro envolve um rigoroso processo de auditoria e verificação, realizado por entidades credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que assegura a precisão e a integridade dos dados divulgados.

Área de reflorestamento da MRN

Como parte dos esforços para promover um futuro mais sustentável, a MRN tem como meta reduzir suas emissões de GEE em 23% até 2030, alinhando-se aos padrões globais de mitigação das mudanças climáticas. Além disso, a empresa continua promovendo ações de conscientização e preservação ambiental junto a seus empregados, reafirmando seu compromisso com práticas sustentáveis alinhadas aos princípios de ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance - Ambiental, Social e Governança). Além do Selo Ouro, a MRN mantém sua operação certificada pela ISO 14001, que garante a gestão ambiental responsável, e pela Aluminium Stewardship Initiative (ASI), reforçando seu compromisso com a sustentabilidade em toda a cadeia de valor do alumínio.

“Essas certificações refletem a dedicação contínua da empresa em operar com responsabilidade, priorizando a segurança, a saúde e o respeito ao meio ambiente e às comunidades onde atua”, completa Wvagno Ferreira.

FONTE: Comunicação/MRN