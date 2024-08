Tudo pronto para o grande "Baile Pauxis" em Belém

Tudo pronto para o grande Baile Pauxis, festa que reúne a colônia obidense na capital paraense na sexta-feira que antecede o círio de Nazaré, maior festa religiosa do país. E é com esse espírito de Fé, Amor, Devoção, Paz e muita alegria que os filhos e amigos de Óbidos se encontram para curtir uma grande festa, como se fosse uma confraternização antecipada do ano.

Essa tradição existe há 47 anos ininterruptamente e já passou por várias gerações, registrando grandes momentos entre os Pauxiaras, que celebram o círio e a festa Pauxis. Um dos momentos esperados no baile é a apresentação da Garota Óbidos que a cada ano desfila uma bela jovem Pauxis e esse ano, mais uma vez não será diferente. Também no baile será apresentado o novo casal de Embaixadores do Baile Pauxis, que irá representar o Baile em todos os lugares por onde passar.

Esse ano mais uma vez o baile será realizado no Salão Nobre da Assembleia Paraense, que fica localizado na Av. Presidente Vargas, centro da capital paraense e terá como atrações a banda que é sucesso nas noites de Belém, Top’Hit e o conhecidíssimo cantor Waldo César. O baile começa a partir das 22horas. As vendas de mesas já estão liberadas. Agora, é só contar as horas pro grande dia chegar.

FONTE: Aristide Dias (Tidão)