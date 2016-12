Grupo de obidenses promove dia de lazer para crianças do bairro de Bella Vista

Um grupo de obidenses denominados “Equipe dos Fundos” realizou no domingo, dia 18, uma tarde de lazer com as crianças do Bairro Bella Vista, que aconteceu na Escola Raimundo Cardoso, onde as crianças se divertiram para valer.

Segundo os organizadores do evento, diversas brincadeiras lúdicas foram realizadas, como: Perna de Pau, Peteca, Cabo Guerra, corrida do ovo na colher, corrida na saca, dança da cadeira, espocar o balão no pé do adversário, Pula- Pula, entre outras atividades preparadas especialmente para as crianças que compareceram no evento.

Durante o evento, o palhaço “Bolo Fofo” e sua ajudante Luziquinha, comandaram as brincadeiras que movimentou a garotada. A animação musical ficou por conta do DJ Josimar Cativo e do compadre Reis. A programação iniciou as 15h e foi até as 18h e houve a distribuição de lanches e lembrancinhas para cerca de 500 crianças.

Fotos de Vander N Andrade

