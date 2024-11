MRN doa 1,8 mil cestas básicas para comunidades atingidas pela seca no Oeste do Pará

Ação humanitária atendeu comunidades pertencentes aos municípios de Faro, Oriximiná e Terra Santa, atingidas pela estiagem.

A Mineração Rio do Norte (MRN) concluiu, nesta semana, a entrega de mais de 1.800 cestas básicas para comunidades do oeste do Pará que enfrentam os impactos da pior seca dos últimos anos. A iniciativa, que teve início em novembro, beneficiou moradores de municípios como Terra Santa, Faro e Oriximiná, afetados pela estiagem dos rios.

A distribuição das cestas foi direcionada às comunidades mais vulneráveis, onde a seca comprometeu o abastecimento e a produção de alimentos. Em Oriximiná, uma delas foi a Comunidade Boa Nova, localizada no Lago Sapucuá, contemplada com 63 cestas básicas. José Sarmento, líder comunitário, destacou a relevância da doação. “A doação ocorreu certinho, e o pessoal está satisfeito. Essa é uma ação importante, e estamos conscientes de que é uma ajuda humanitária que veio em boa hora”, comentou.

Além da Comunidade Boa Nova, outras 25 localidades de Oriximiná foram beneficiadas pela iniciativa da empresa, desenvolvida em parceria com a Associação das Comunidades do Trombetas e Área da Gleba Sapucuá (ACOMTAGS). A ação também contou com apoio logístico, organizado pelas lideranças comunitárias e pela própria Acomtags. Anteriormente, a MRN já havia distribuído cestas básicas para famílias de Terra Santa e Faro, atendendo a um pedido de ajuda das comunidades locais.

Claudia Belchior, gerente do Departamento de Relações Comunitárias e Responsabilidade Social Corporativa da MRN, destacou a importância da ação para a empresa: “Para nós, da MRN, esta iniciativa foi extremamente importante para minimizar os impactos da seca histórica na região. Este é o papel que nos cabe, reforçando nosso compromisso com o bem-estar das comunidades vizinhas e o diálogo com as lideranças comunitárias. Além das doações de cestas básicas, seguimos executando diferentes projetos nas comunidades em nosso território de atuação.”, declarou.

Parceria

A MRN também colaborou com outras ações de solidariedade na região. A empresa ofereceu apoio logístico ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), durante doação de cestas básicas nas comunidades Samauma I e II e Carimum, territórios pertencentes ao Alto Trombetas I.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7478-mrn-doa-1-8-mil-cestas-basicas-para-comunidades-atingidas-pela-seca-no-oeste-do-para#sigProId43cf208980 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/MRN