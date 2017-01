Muita chuva na virada de Ano em Óbidos

A virada de ano em Óbidos 2016/2017, aconteceu na Praça da Cultura, local onde os obidenses comemoraram com muita alegria e deram as boas-vindas ao ano de 2017. Todo ano, o evento reúne milhares de pessoas, numa verdadeira festa de confraternização, onde o povo obidense festeja pra valer a virada de ano com muitos fogos.

Este ano a chuva torrencial que caiu em Óbidos atrapalhou um pouco a programação dos obidenses que esperavam a virada de ano, mesmo assim compareceram na Praça da Cultura, carregando suas sobrinhas ou mesmo enfrentado a chuva que caiu por toda a madrugada.

A meia noite houve a queima de fogos e três bandas animaram o povo que compareceu a Praça da Cultura, que foi até as 05h, com muito carnaval. Hoje a tarde terá o Bloco Pai da Pinga.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/749-muita-chuva-na-virada-de-ano-em-obidos#sigProIdd393e8448f

