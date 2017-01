Prefeito, vice-prefeito e vereadores tomam posse em Óbidos

Aconteceu na manhã deste domingo, dia 1º de janeiro, a posse do novo prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, seu Vice, Isomar Barros e dos 13 vereadores eleitos para o mandato de 4 anos, 2017/20120.

O evento de posse aconteceu na Câmara Municipal de Óbidos, em uma Sessão Especial, presidida pelo vereador mais votado nas eleições de 2017, Rosinaldo Cardoso, o qual empossou os 13 vereadores, após prestarem juramento.

Em seguida foi realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara, a qual foi empossada e que ficou assim constituída: Presidente: José Carlos de Souza (Preto), eleito com seis votos; Vice-Presidente: Francisco Aquino Filho, eleito com 7 votos; e 1º Secretário: Lindomar Marinho (seis votos).

O novo presidente da Câmara Municipal, o vereador José Carlos de Souza (Preto), agora presidindo a sessão, deu posse ao novo prefeito de Óbidos, Chico Alfaia e seu vice, Isomar Barros, após prestarem juramento.

Em sua fala o novo prefeito Chico Alfaia, reafirmou o seu compromisso com o povo obidense na reconstrução do município, reconhecendo as dificuldades que o município enfrenta e agradeceu a todos que contribuíram para a sua eleição. Se referiu ao seu secretariado, pedindo o compromisso em atender bem a população obidense, com humanidade, zelo pela coisa pública e dedicação.

Logo após a cerimônia de posse, o Every Aquino, ex vice-prefeito, entregou as chaves da Prefeitura de Óbidos a Chico Alfaia e Isomar Barros, que a partir desse momento, assumem definitivamente a Prefeitura Municipal de Óbidos.

Vereadores empossados:

Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, Rosinaldo Queiroz Ferreira, Nivaldo Aquino, Rylder Afonso, Vander Rubens Silva de Souza, Carlos Alberto Guimarães, Francisco Aquino Filho (Vice-Presidente), Valdecy Silva Andrade, Isamarc Soares, Lindomar Marinho, José Carlos de Sousa (Presidente), Francisco Amorim Azevedo e Kedson Ferreira Andrade.

www.chupaosso.com.br

Fotos de João Canto



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/750-prefeito-vice-prefeito-e-vereadores-tomam-posse-em-obidos#sigProIdfd8219a56a View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.