Bloco Pai da Pinga novamente pelas ruas de Óbidos

Iniciou nesta segunda-feira, dia 2, a temporada do Bloco Pai da Pinga, em Óbidos, que sairá sempre as segundas-feiras da Praça de Santa Terezinha, percorre várias ruas da cidade, sempre acompanhado por centenas de brincantes.

O povo obidense já estava com saudade do Carnaval obidense que começa a todo vapor, sendo que neste final de semana foi bastante movimentado. Portanto, todas as segundas, o encontro estará marcado com o Bloco, até os dias oficiais do Carnapauxis 2017.

FOTOS...



