Incrições ao Concurso da UFOPA para técnicos administrativos em educação iniciam dia 09/01

São 39 vagas. Inscrições de 9 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, o edital nº 16 de concurso público para contratação de técnicos administrativos em educação (TAE). Estão sendo ofertadas 39 vagas para candidatos com formação em ensino superior e médio. O período de inscrição estará aberto de 9 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025. As provas objetivas serão aplicadas em 23 de março de 2025, e os candidatos aos cargos de nível superior deverão apresentar seus títulos em 29 de abril de 2025.

Vagas disponíveis:

12 vagas para nível superior (cargos de nível E)

27 vagas para nível médio (cargos de nível D)

O concurso também contará com vagas destinadas à heteroidentificação. Esse processo visa a garantir a inclusão de candidatos autodeclarados negros (negros ou pardos) de acordo com critérios estabelecidos por comissões compostas por servidores da Ufopa. A heteroidentificação é uma medida que visa a validar a autodeclaração racial, ajudando a combater fraudes e promovendo mais equidade no acesso às vagas destinadas aos grupos étnico-raciais.

As oportunidades de trabalho serão distribuídas entre a sede da Ufopa, em Santarém, e os campi regionais em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis.

Valores das Inscrições:

R$ 110,00 para os cargos de nível D (ensino médio)

R$ 140,00 para os cargos de nível E (ensino superior)

A seleção será feita por meio de prova objetiva para os cargos de nível médio (D), e prova objetiva e de títulos para os cargos de nível superior (E). O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 12 de junho de 2025.

FONTE: Ascom/Ufopa