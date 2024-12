Municípios do Pará avançam do Mapa do Turismo Brasileiro

Óbidos está na categoria “C”, junto com outros municípios que apresentaram progressos notáveis na área do turismo.

Um levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur) na última quarta-feira (18) revelou um crescimento expressivo de municípios paraenses no ranking do Mapa do Turismo Brasileiro. O estudo avalia o fluxo turístico, a geração de empregos e a arrecadação de impostos provenientes do setor, categorizando as cidades em escalas de "A" a "E", com base em indicadores técnicos.

Os resultados demonstraram avanços significativos. Belém, que já estava na categoria “A”, agora tem a companhia de Santarém e Altamira como destinos de maior relevância nacional e internacional. Os municípios de Ananindeua, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Itaituba, Marapanim, Novo Repartimento, Parauapebas, Tucuruí e Vitória do Xingu subiram para a categoria “B”, evidenciando o aumento do fluxo turístico e o fortalecimento econômico nesses locais.

Na categoria “C”, destaque para cidades como Abaetetuba, Óbidos e Tomé-Açu, que apresentaram progressos notáveis. Municípios como Benevides, Maracanã e Santa Izabel do Pará avançaram para a categoria “D”, consolidando o esforço regional para aprimorar a infraestrutura e promover o turismo.

A categorização considera critérios como empregos formais no setor, fluxo de turistas, arrecadação de impostos e serviços turísticos registrados. Esses dados, obtidos por meio do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), da Fipe e da Receita Federal, referem-se ao período de 2021.

Hugo Almeida, gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur e interlocutor estadual do Programa de Regionalização do Turismo, destacou a importância da classificação: “A categorização é uma ferramenta estratégica para direcionar políticas públicas e alocar recursos de forma eficiente, promovendo um desenvolvimento turístico equilibrado e sustentável”.

O avanço para categorias mais altas traz benefícios diretos, como maior acesso a recursos para infraestrutura, promoção e eventos. Já os municípios nas categorias iniciais são incentivados a explorar e desenvolver seu potencial turístico, com apoio técnico da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Lucas Vieira, secretário-adjunto de Turismo do Pará, ressaltou o impacto dos resultados para o Estado: “O crescimento dos municípios paraenses no Mapa do Turismo Brasileiro reflete o compromisso do Estado em fortalecer o turismo como uma alavanca de desenvolvimento socioeconômico. Cada avanço mostra que estamos no caminho certo para posicionar o Pará como um destino de referência no Brasil”.

A atualização periódica do Mapa do Turismo Brasileiro possibilita que os municípios progridam em suas categorias, incentivando melhorias constantes em infraestrutura, atrativos e governança. A Setur oferece assessoramento técnico e valida os registros no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa), garantindo a inclusão e certificação dos municípios junto ao Ministério do Turismo.

Esse avanço reforça o papel estratégico do turismo no Pará, promovendo crescimento sustentável e valorizando as identidades regionais, além de posicionar o Estado como um dos grandes destinos turísticos do Brasil.

Fonte: Agência Pará