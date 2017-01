Mutirão “Cidade Limpa” objetiva regularizar a coleta de lixo, em Óbidos

Nos últimos meses a cidade de Óbidos passa por vários problemas, entre eles o atraso de salários de servidores e principalmente a limpeza da cidade, pois o lixo doméstico está espalhado por todos os cantos da cidade, causando transtornos aos moradores que vem sofrendo com a falta de coleta de lixo regular, haja vista que os servidores da infraestrutura estavam paralisados em virtude de atraso em seus salários e não estavam fazendo a coleta.

Nesta quarta-feira, dia 4, o novo secretário de Urbanização, Marcos Maciel Pinto, em entrevista comentou sobre o pagamento dos servidores: “O governo entende que não dá para tocar nenhuma ação em virtude do salário estar atrasado, então nós recorremos ao setor financeiro, o qual nos informou que o salário de novembro já está depositado, de todos os funcionários públicos da administração direta, então foi o primeiro passo para nós estabelecermos a boa convivência com nossos servidores, e a partir daí traçarmos os planos e eles acatassem esses planos do novo governo”.

Quanto a limpeza da cidade, o Secretário informou que a cidade está cerca de 90 dias sem a regularidade da coleta de lixo doméstico, do acumulo de lixo pela cidade e das consequências que isso pode causar, como a proliferação de insetos causadores de doenças, ratos, entre outras consequências.

Devido a essas consequências foi lançado o mutirão “Cidade Limpa” que tem o objetivo limpar a cidade, fazendo a coleta de lixo por toda cidade, o qual iniciará no dia 05 de janeiro pelo Bairro do Centro e irá até o dia 13, e percorrerá todos os Bairros da Cidade.

“Pedimos que a população nos ajude, limpando seus quintais, retirando lixo, colocando o lixo para fora, para que nossos catadores possam recolher. A partir desse mutirão, já estamos com projeto de regularização da coleta do lixo. Acredito que daqui a 90 dias nós já estaremos com a coleta de lixo regular nos Bairros”, informou Maciel.

Registramos algumas imagens de lixo espalhados pela cidade.

Fotos de Odirlei Santos

