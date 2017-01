Iniciou em Óbidos o mutirão "Cidade Limpa" quem tem como objetivo coletar o lixo doméstico que se espalha por todas a ruas da cidade, acumulando muita sujeira e deixando muitos problemas para os moradores que tem que conviver com esse problema que se arrasta há mais de três meses.

O Mutirão "Cidade Limpa" iniciou o dia 05 de janeiro, no Bairro do Centro e encerrará no dia 14 de janeiro, no Bairro do Perpétuo Socorro, e passará por todos os bairros da cidade. Vários secretários se reuniram na Praça da Cultura, de onde partiu os caminhões e tratores para realizarem a limpeza pela cidade.

Marco Maciel, secretário de Urbanização comentou sobre o Mutirão: “A responsabilidade pela limpeza pública é de todos, como também é uma questão de saúde pública e o governo está muito atento nesse ponto. Nós vamos precisar de todas as secretarias, da sociedade, mostrando que realmente gostamos deste município e vamos mantê-lo limpo e ordenado”

Maciel informou também que logo após a limpeza da cidade, a secretaria realizará a operação “Tapa Buraco”, que visa melhorar as ruas da cidade, onde muitas estão intrafegáveis, com reclamações constantes dos moradores.

Celso, secretário do Meio Ambiente, informou que a limpeza da cidade é uma parceria com todas as secretarias e que durante o mutirão estarão distribuindo panfletos, no sentido de sensibilizar os moradores em manter a cidade limpa e sem lixo pelas ruas.

Cronograma

➡Dias 05 e 06/01: CENTRO, de 7h às 12h - LOURDES, de 14h às 18h;

➡Dias 07 e 08/01: SANTA TEREZINHA;

➡Dias 09 e 10/01: FÁTIMA, de 07h às 12h - BELA VISTA, de 14h às 18h;

➡Dias 11 e 12/01: CIDADE NOVA: de 07h às 12h - SÃO FRANCISCO: 14h às 18h;

➡Dias 13 e 14/01: PERPÉTUO SOCORRO

Fotos de Odirlei Santos

