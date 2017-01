Comunidade do Arapucu realiza evento da Folia de São Tomé

Arapucu é uma comunidade próxima da cidade de Óbidos e há mais de 100 anos realiza a Folia de São Tomé. Este ano o evento iniciou na sexta-feira, dia 06 de janeiro, com a ladainha e consagração dos foliões, a partir das 18 horas, em seguida foi servido jantar aos presentes.

Dia 07, pela manhã, foi feito o levantamento do mastro e em seguida a folia realizou a benzedura nas roças da comunidade. Ao meio dia foi servido o almoço e em seguida continuou as visitações nas roças. Ao final da tarde realizada a derruba do mastro, em seguida foi rezada a ladainha de São Tomé e feita a distribuição dos alimentos que estavam no mastro, para as pessoas ali presente. Em seguida foi servido o jantar, terminando assim a parte religiosa.

Dia 08 aconteceu o encerramento do evento com a parte social, onde a comunidade e visitantes puderam participar de um minitorneio, e a animação musical ficou por conta de Foguinho e Seus Teclados.

O evento contou com a participação Pró-Reitora de Pesquisa Extensão da UFOPA-Santarém, Raimunda Costa, que parabenizou a comunidade pela tradição e prometeu colocar um grupo de estudo e extensão na comunidade voltada área da cultura arapucuense, o grupo que fará parte desse estudo são os acadêmicos de pedagogia regular da UFOPA-Óbidos: Francerlei Brito dos Santos, Renata Souza dos Santos e Tonia Maria Oliveira da Silva.

Histórico

A Folia de São Tomé é realizada na comunidade do Arapucu há mais de cem anos. Segundo relatos orais, tudo começou com os antepassados da família Gonçalo, que foi uma das primeiras famílias a habitar o local. Durante determinado período do ano, o Santo era levado para dar a benção das roças, e depois era transportado para as residências onde eram celebradas as ladainhas em latim.

Devido a uma grande peste que ocorreu na região, devastado a maioria das lavouras e levando seus proprietários a grandes prejuízos, o povo começou a acreditar nos milagres, pois as roças visitadas e abençoadas por São Tomé, não eram afetadas pela peste. Fato este que levou os moradores da comunidade na crença das benções do Santo protetor foi sendo solicitadas por todas as famílias da comunidade.

Com o falecimento da matriarca dos Gonçalos, foi convidado o senhor Manoel da Silva e sua esposa a senhora Rosa Silva, a assumirem o comando da romaria. Com os Silvas no comando da folia, assim como as ofertas do almoço e jantar dos foliões, sendo também retomadas as Derrubadas do Mastro de Oferendas e a procissão fluvial conhecida por Mar a Baixo.

Com o passar dos anos, a responsabilidade da folia foi repassada ao senhor José Gonçalves de Freitas e sua esposa a senhora Rosalina Freitas, que como novidade aumentou o número de foliões, os dias de visitação do Santo nas roças; introduziram a Caixa Grande ou Caixa de Resposta para dar suporte a Caixinha, e a outros instrumentos que sustentam o ritmo das toadas. Surgiu também a Bandeira Vermelha, como símbolo da fertilidade e os bailes nas residências onde o Santo pernoitava. O baile era animado por músicos locais, integrantes ou não da folia, com instrumentos rústicos de Pau-e-corda, conhecido por Espanta Cão, e executava diversos ritmos de músicas.

Com o avançar da idade, os Freitas repassaram o comando para o senhor Antônio Pereira da Silva e sua esposa Alice Viana Barbosa, carinhosamente conhecida por Lili, que no período de 1954 a 1987, mantiveram os festejos de São Tomé ininterruptamente com todos os requisitos da tradição.

No ano de 1980, com o falecimento do senhor Antonio Pereira da Silva, assumiu como Capitão Folião o senhor Francisco Gomes de Sena, que permaneceu até o seu falecimento no dia 28 de maio de 2008. Com a morte do senhor Francisco Gomes o comando da folia passou para o jovem Douglas Sena dos Santos, permanecendo até os dias atuais.

