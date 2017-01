Prefeitura de Óbidos promove a Semana da Integração para capacitar servidores da Semdes

A Prefeitura Municipal de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realiza no período de 9 a 13 de janeiro a Semana da Integração SUAS – Eu amo Óbidos. O evento que inicialmente será voltado para os servidores que atuam na área da assistência social, tem como objetivo desenvolver relações interpessoais de melhor qualidade, valorizando o funcionalismo, e melhorando o atendimento ao público.

Uma cerimônia realizada na Assembleia Recreativa Pauxis (Arp) marcou o início da programação na manhã desta segunda- feira (9). O evento de abertura contou com a presença do prefeito Chico Alfaia, do vice Isomar Barros; da secretária de desenvolvimento social Izalina Alves, além dos secretários: Amarildo Andrade (Governança); Ana Nilva Soares (Educação); Melina da Silva (Saúde); Celso Rodrigues (Meio Ambiente e Produção); Ary Franco (Defesa Civil); e do representante da Igreja Católica Frei Joel Sousa.

Durante uma semana, os servidores da Semdes participarão de palestras e oficinas com temas variados: Palestra Motivacional, Excelência no Atendimento ao Público, Ética Profissional, e Assessoria Jurídica.

Nesta primeira etapa do programa de formação, aproximadamente 90 servidores serão beneficiados. Nos próximos meses as demais secretarias do município deverão receber o programa de formação.

“Essa semana de integração faz parte da nossa nova metodologia de trabalho. Não podemos pensar em dar assistência aos outros, sem antes olhar para o nosso funcionalismo e prepará-lo para atender bem a população. Esse é o passo inicial para que possamos humanizar os nossos atendimentos e melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, destacou Izalina Alves, coordenadora geral da semana da integração.

O prefeito Chico Alfaia disse que o evento é o passo inicial para a reforma administrativa que ele pretende implantar durante a sua gestão. “Essa capacitação dos servidores é na verdade um dos pilares principais do nosso plano de governo. Queremos o melhor para a nossa população, e para que isso aconteça, precisamos investir no nosso pessoal. Esse mesmo programa será estendido para as outras secretárias, levando conhecimento para mais de 90% do nosso funcionalismo, o que sem dúvida, dará vida nova aos serviços ofertados pela prefeitura”, ressaltou Chico Alfaia.

ASCOM – PMO

Por Érique Figueiredo

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/765-prefeitura-de-obidos-promove-a-semana-da-integracao-para-capacitar-servidores-da-semdes#sigProId12028e5026 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.