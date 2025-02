Terapia e saúde mental: como o acompanhamento profissional pode ser benéfico

Atenção, empatia e encorajamento de familiares e amigos são fundamentais para o primeiro passo, destaca especialista.

Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de demandas, o cuidado com o bem-estar emocional tem ganhado destaque nos debates sociais. Contudo, a atenção dedicada a esse aspecto essencial da vida humana ainda é frequentemente negligenciada. Muitas pessoas ignoram os sinais iniciais de sofrimento emocional, adiando a busca por suporte profissional. “Deixar de lado a saúde mental pode trazer consequências graves. É essencial adotarmos uma postura ativa para cuidar de nossas emoções e relações”, alerta a psicóloga e a responsável técnica da Clínica Escola de Psicologia da UNAMA Santarém, Jacqueline Galvão.

Especialista destaca a relevância do acompanhamento psicológico contínuo para promover a saúde emocional. "A psicoterapia oferece ferramentas eficazes para lidar com as emoções em diferentes contextos da vida. “A terapia ajuda o paciente a desenvolver autoconfiança, fortalecer relações interpessoais e prevenir transtornos como ansiedade e depressão”, explica Jacqueline.

Conscientização e cuidado

A campanha Janeiro Branco, dedicada à saúde mental, visa conscientizar a população sobre a necessidade de cuidados contínuos. Jacqueline ressalta que é fundamental estar atento aos sinais e sintomas que possam estar incomodando ou prejudicando o indivíduo. "Observar a si mesmo e às pessoas ao redor é essencial para evitar futuros problemas mentais", afirma.

Sinais de alerta

Identificar o momento certo para procurar acompanhamento profissional é crucial. “Ansiedade constante, irritabilidade, desânimo, medos excessivos e episódios recorrentes de raiva são sinais de alerta. Se persistirem, é hora de buscar um psicólogo”, orienta Jacqueline.

Desafios do estigma

Apesar dos avanços, o estigma em torno da saúde mental ainda representa um obstáculo significativo. “O preconceito dificulta a busca por ajuda, pois muitos têm receio de serem rotulados ou discriminados”, comenta a psicóloga. Ela reforça que a desconstrução de tabus é essencial para ampliar o acesso ao tratamento e garantir o bem-estar de quem precisa.

Benefícios do acompanhamento psicológico

A psicoterapia oferece benefícios para pessoas de todas as idades. “O acompanhamento psicológico proporciona autoconhecimento, bem-estar e resiliência, preparando o indivíduo para enfrentar desafios com mais saúde emocional”, destaca Jacqueline.

Terapias para todos

Existem diferentes abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise e a Gestalt. "Cada uma utiliza métodos específicos para trabalhar questões emocionais, adaptando-se às necessidades individuais", explica a psicóloga.

Dando o primeiro passo

Para quem nunca experimentou a psicoterapia, a especialista recomenda escolher um terapeuta com quem se sinta à vontade, pois o vínculo terapêutico é fundamental para o processo. Além disso, o apoio de familiares e amigos é indispensável. “Empatia, atenção e encorajamento fazem toda a diferença para quem está enfrentando dificuldades emocionais”, afirma.

A Clínica Escola e o Janeiro Branco

A Clínica Escola de Psicologia da UNAMA Santarém está preparada para atender a comunidade durante a campanha Janeiro Branco, com especialistas pós-graduados e alunos voluntários. "Oferecemos plantão psicológico para alívio imediato dos sintomas e psicoterapia de longa duração com especialistas", informa Jacqueline.

Telefones: (93) 99209-1017

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Horário de funcionamento: (Segunda a sexta) 08h às 12h | De14h às 18h e aos (Sábados) das 08h às 12h

Endereço: Travessa Cravo, S/N, entre as Avenidas Magnólia e Rosa Vermelha, Aeroporto Velho

Fonte: Comunicação/Unama