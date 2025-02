PRÉ CARNAPAUXIS 2025: Multidão acompanha o Bloco Águia Negra pelas ruas de Óbidos

A contagem regressiva para o Carnapauxis 2025 está a todo vapor, e neste domingo (02), foi a vez do Bloco Águia Negra comandar a folia em Óbidos. Conhecido como o "Bloco do Povão", por reunir um grande número de foliões do Bairro da Cidade Nova, o Águia Negra arrastou uma verdadeira multidão pelas ruas da cidade, comandado por Tony Amaral e Banda 220w, consolidando-se como um dos blocos mais tradicionais do carnaval obidense.

A festa começou debaixo de uma chuva torrencial, enquanto acontecia o jogo entre Flamengo e Botafogo, em Belém do Pará, o que resultou em uma concentração inicial mais modesta. No entanto, após a vitória do Flamengo, que se sagrou Campeão da Super Copa, a festa ganhou força e o Bloco do Povão tomou conta da descida do Bairro da Cidade Nova. A cada esquina percorrida, o número de foliões aumentava, culminando em uma grande aglomeração na Praça da Cultura, em frente ao Quartel, ponto final do arrastão.

Vídeo...

Apesar da chuva persistente, a animação dos foliões não foi abalada, e a festa seguiu intensa até as 22h. O evento deste domingo superou todos os anteriores em número de participantes nos blocos pré-carnavalescos, demonstrando a força e a tradição do Carnapauxis.

Vídeo na Praça da Cultura....

Com a proximidade do carnaval, a expectativa cresce em relação ao número de turistas que desembarcarão em Óbidos para curtir a festa. Muitos obidenses que residem fora já começaram a chegar, e a tendência é de que esse fluxo aumente nos próximos dias.

O site www.obidos.net.br estará acompanhando e registrando todos os momentos do Carnapauxis 2025. Fique ligado e confira nossa cobertura completa!

No próximo domingo, dia 09, será a vez do Bloco Xupa Osso!

Galeria de Fotos.....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7658-pre-carnapauxis-2025-multidao-acompanha-o-bloco-aguia-negra-pelas-ruas-de-obidos-2#sigProId91f229e800 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade