Câmara Municipal de Óbidos realiza Sessão Especial de abertura do Ano Legislativo 2025

Nesta segunda-feira, dia 03 de fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Óbidos (CMO) promoveu a Sessão Especial de abertura do Ano Legislativo 2025. O evento foi presidido pelo Presidente Rylder Afonso e contou com a presença do Prefeito Jaime Silva, marcando o início dos trabalhos legislativos para o período de 2025 a 2028.

Neste ano, 15 vereadores assumiram seus cargos, sendo 4 deles mulheres, um avanço significativo em relação à legislatura anterior, que não contava com nenhuma vereadora. Durante a sessão, os parlamentares realizaram a composição das comissões, distribuídas proporcionalmente entre os partidos representados.

Em seu discurso, o Prefeito Jaime Silva cumprimentou os novos vereadores e destacou a importância da diversidade na Câmara: “Quero desejar a cada vereador, a cada vereadora, um mandato de êxito, de propostas, um mandato que seja realmente voltado para os interesses de nossa sociedade, sugerindo e propondo leis que possam vir ao encontro dos nossos anseios”, afirmou.

O Presidente Rylder Afonso também se dirigiu aos presentes, reforçando o compromisso dos vereadores com a população: “Este momento quero dar boas-vindas aos vereadores e dizer à população obidense que estamos aqui para contribuir com essa população que precisa muito de nós e colaborar com a gestão atual, especialmente com as pessoas que mais precisam da gente”, declarou.

A Câmara Municipal de Óbidos inicia esta legislatura com a seguinte composição de vereadores:

Rylder Afonso - PSD Edimaura Pereira - PSD Lilene Viana - PSD Valdo Amorim - UNIÃO Felipe Guerreiro - MDB Rosinaldo Cardoso - REPUBLICANOS Elton Aquino - PP Erneisson Aquino - PSB Emerson Canto - MDB Robson Souza - PSD Isamarc Soares - MDB Nael Vasconcelos - PL Clara Barbosa - MDB Junior do Cartório - MDB Izalina Alves - PSB

Para conferir a íntegra das falas dos vereadores, clique AQUI.

A Câmara Municipal de Óbidos, segundo a fala dos vereadores, segue comprometida com o desenvolvimento da cidade e com a representatividade dos cidadãos, buscando sempre atender às demandas da população e promover melhorias para todos.

Logo após a sessão, foi servido um coquitel aos presentes.

Galeria de fotos...



Fonte: www.obidos.net.br