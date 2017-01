Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, fala sobre as finanças do Município de Óbidos

Com o auditório da Casa da Cultura lotado, aconteceu nesta segunda-feira, dia 09, uma entrevista coletiva com o Prefeito Chico Alfaia, onde estiveram presente na mesa, o Vice-Prefeito, Isomar Barros e o Secretário de Finanças, Amarildo Andrade, os quais falaram sobre a situação financeira do Município de Óbidos, que atualmente está com uma dívida de 45 milhões de reais.

Amarildo Andrade iniciou falando que as fontes de dados levantados e apresentados sobre a situação financeira do Município de Óbidos foram baseadas em informações da Receita Federal, dos contratos da Prefeitura e folha de pagamento do Município, entre outras fontes.

Em seguida, Chico Alfaia iniciou sua fala dizendo que estaria disposto a responder qualquer pergunta referente ao tema, e que estavam ali para tornar transparente as informações sobre a situação financeira do Município para a população obidense.

Quanto as dívidas do Município de Óbidos

INSS: R$ R$ 31.465.068,28;

PASEP: R$ R$ 2.851.828,42;

Segundo Alfaia, é uma dívida de difícil negociação e para que isso aconteça, a arrecadação do município precisa melhorar muito. Com uma medida provisória do governo federal emitida no dia 4, há chance de renegociar essas dívidas, parcelando a dívida para evitar o bloqueio na conta do Município. Alfaia informou também que no dia 10 de janeiro, haverá bloqueio novamente nas contas do Município.

Referentes aos empréstimos consignados feitos pelos servidores da Prefeitura, Alfaia informou que os valores que foram retirados das contas dessas pessoas, não foram repassadas ao Banco do Pará. A dívida acumulada é cerca de R$ 3.712.997,72

Quanto aos fornecedores, foi informado que não tem ainda 100% da dívida contabilizada, mais que a maioria soma: R$ 2.608.245,38;

Folha de Pagamento referente ao mês de novembro: R$ 568.000,00 (líquido) e do mês de dezembro é de R$ 4.249.706,00(bruto).

Totalizando as dívidas do Município de Óbidos até o momento é de R$ 45.455.845,81

Quanto aos servidores do Município de Óbidos: Servidores Contratados: 472; Servidores Efetivos: 1.966; Total de 2.467 servidores.

Chico Alfaia também falou sobre a redução das secretarias, de 12 para 07 e que as extintas irão se juntar as que permaneceram. Informou também que o saldo deixado pelo governo anterior foi de R$ 1.081.248,34 e que parte desse valor será para pagar os servidores municipais e outra parte para pagar fornecedores, sem os quais a prefeitura não poderia funcionar.

Outro fato citado durante a entrevista, foi que a prefeitura foi deixada às escuras e que o valor da dívida com a Rede Celpa é de R$ 265.000,00, somente de atraso.

Após a exposição de Chico Alfaia, vários questionamentos foram feitos pelos presentes, entre os que se manifestaram, Derinaldo Biá, Presidente do STPMO; Professor Carlos Vieira, Cleise Sarrazin, Auta Santarém, Edson e Pádua e outros.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



