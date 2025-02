Bloco Xupa Osso inaugura QG para o Carnapauxis 2025

Na noite desta sexta-feira, 07 de fevereiro, a Assembleia Recreativa Pauxis (ARP), em Óbidos, foi palco de um evento que marcou o início da jornada do Bloco Xupa Osso rumo ao Carnapauxis 2025. A diretoria do bloco, liderada pelo presidente Teodósio Farias (Duzinho), promoveu uma entrevista coletiva para apresentar o novo QG do bloco, que será na ARP, divulgar sua programação, a música oficial, abadá, e outros assuntos para o próximo carnaval.

Com a proposta de enaltecer a cultura amazônica, o Bloco Xupa Osso terá a canção "Cobra do Bem", composta pelo pernambucano Xande. Segundo Jorge Ferreira, integrante da diretoria, a música faz referência às lendas amazônicas das cobras Caninana e Honorato, agregando um toque especial à identidade do bloco, mantendo viva a tradições e a riqueza cultural da nossa região.

A identidade visual do Bloco Xupa Osso para 2025 também recebeu um reforço especial. O abadá deste ano traz uma arte exclusiva assinada pelo artista obidense Ricolla Paiva. Para os foliões que desejam garantir a camiseta oficial do bloco, os abadás já estão à venda ao preço de R$ 60,00, com um total de 2.000 unidades disponíveis. As compras podem ser feitas diretamente no QG do bloco, ARP, localizado na Praça de Sant’Ana, no centro da cidade ou com os componentes da Diretoria do Bloco.

Mantendo a tradição dos carnavais passados, o “Bloco Xupa Osso, sairá com Trio Elétrico da Praça de Sant´Ana”, garantiu Duzinho, que promete uma programação recheada de animação. Entre os destaques estão o banho de espuma, o banho de cheiro, a comissão de frente com os fobós gigantes e a porta-estandarte, que este ano será a jovem Karina Aquino, elementos que dão ao bloco uma identidade única dentro do Carnapauxis.

A seguir o vídeo completo que transmitimos AO VIVO...

Para aquecer os tamborins e dar um gostinho do que estará por vir no grande desfile do dia 02 de março, o Bloco Xupa Osso promoverá seu arrastão do Pré-Carnapauxis neste domingo, 09 de fevereiro, sendo que a concentração acontecerá em frente a Praça da Cultura. O Arratão promete reunir centenas de brincantes em uma noite de muita música, dança e alegria.

O Carnapauxis 2025 está apenas começando, e o Bloco Xupa Osso já mostra que vem com tudo para mais uma edição memorável da folia momesca em Óbidos!

Galeria de fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7675-bloco-xupa-osso-inaugura-qg-para-o-carnapauxis-2025#sigProId59e086cc22 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade