Lançamento do Projeto Cultura na Praça movimenta orla de Santarém

Evento contou com apresentações musicais, dança, feira criativa e Museu Itinerante

Ressignificar espaços públicos e democratizar o acesso a eventos artísticos e apresentações culturais. Esse é o objetivo do Projeto Cultura na Praça, que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb). O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (7), na Praça do Pescador, na orla da cidade, e contou com a participação da Banda Base, Dan Selassie, Júnior Castro, Alessandra Andrade e apresentação de carimbó.

O evento contou também com uma feira criativa, onde fazedores de cultura e artesãos puderam expor e vender seus produtos. Funcionários do Centro Cultural João Fona realizaram exposições de peças da cerâmica tapajônica, através do Projeto Museu Itinerante.

“É um evento muito interessante e importante para a população de Santarém. E assim como essa, que possam vir outras edições, para que todos possam aproveitar esse momento que é muito significativo para a cultura de Santarém”, ressaltou Trindade Costa, que acompanhou a programação.

A iniciativa pretende ser uma ação itinerante para favorecer o acesso à cultura e fomentar a valorização do patrimônio cultural material e imaterial. Atualmente, Santarém tem 45 espaços públicos denominados como praças. Para a Secretária Municipal de Cultura, Priscila Castro, as praças podem ser melhor utilizadas em benefício da população por meio de políticas públicas.

“Projetos culturais podem transformar esses locais em espaços vivos, convidativos e seguros, ressignificando sua utilização e favorecendo a realização de oficinas, apresentações e exposições, estimulamando o aprendizado, principalmente entre crianças e jovens. Além disso, esses eventos podem atrair visitantes e movimentar a economia. Estamos aqui propondo novas formas das praças beneficiarem a população santarena”, destaca a titular da Semc.

De acordo com a Semc, iniciativas da gestão anterior, como o Cultura na Comunidade, que promoviam a descentralização destas atividades devem ser retomadas após o Carnaval, com ampliação para a região ribeirinha.

Por Weldon Luciano