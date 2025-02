PRÉ CARNAPAUXIS: Bloco Xupa Osso encerrou seu arrastão sob chuva intensa em Óbidos

O domingo (09) foi de muita festa e animação em Óbidos, no oeste do Pará, com o arrastão do Bloco Xupa Osso, um dos mais tradicionais do Carnapauxis. A cidade amanheceu sob forte chuva, e o tempo permaneceu nublado ao longo do dia. No entanto, por volta das 18h, a chuva deu uma trégua, permitindo a concentração dos foliões em frente da Praça da Cultura.

O arrastão teve início às 18h30, com o Trio Elétrico comandado por Netinho e sua Banda, garantindo a animação dos brincantes. O bloco reuniu não apenas foliões obidenses, mas também visitantes de cidades vizinhas, como Oriximiná e Curuá, que se juntaram à grande Festa do Mascarado Fobó.

Na metade do percurso, ao longo da Avenida Nelson Souza, a chuva voltou com força, mas não desanimou os participantes, ao contrário, animou anda mais. O bloco retornou à Praça da Cultura sob intensa chuva, e muitos foliões continuaram a festa até altas horas da noite, celebrando o espírito carnavalesco do Carnapauxis.

Reveja a transmissão que fizemos ....

A programação do pré-Carnapauxis segue no próximo domingo (16) com o penúltimo arrastão, desta vez do Bloco Unidos do Morro. Já nesta segunda-feira (10), os foliões poderão curtir o Bloco Pai da Pinga. Os dias oficiais do Carnapauxis ocorrerão entre 26 de fevereiro e 4 de março, prometendo mais festa e tradição nas ruas de Óbidos.

Galeria de Fotos.....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7677-pre-carnapauxis-bloco-xupa-osso-encerrou-seu-arrastao-sob-chuva-intensa-em-obidos#sigProId57fa51ec84 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7677-pre-carnapauxis-bloco-xupa-osso-encerrou-seu-arrastao-sob-chuva-intensa-em-obidos#sigProId418a5c6f0f View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7677-pre-carnapauxis-bloco-xupa-osso-encerrou-seu-arrastao-sob-chuva-intensa-em-obidos#sigProIde30c2bb8df View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade