Primeira expedição do Abaré sai na terça-feira, dia 11

Navio-hospital-escola da Ufopa vai atender 44 comunidades do entorno de Santarém.

O Navio-hospital-escola Abaré, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), vai zarpar para a primeira expedição do ano, na terça-feira, 11 de fevereiro, do porto localizado na Unidade Tapajós, bairro do Salé, em Santarém (PA). A reunião de acolhimento dos profissionais que irão integrar a expedição será nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, às 17h, no auditório do Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB).

Cerca de 30 pessoas estarão nesta primeira expedição, entre médicos, enfermeiros, odontólogos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Santarém, além de residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família da Ufopa.

Durante dez dias, os profissionais irão atender 44 comunidades localizadas no entorno do município de Santarém. Entre os serviços que serão ofertados nesta expedição estão: vacinação, exames laboratoriais, coleta de PCCU consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, além da distribuição de medicamentos.

As demais expedições, que serão realizadas ao longo do ano entre os meses de março e setembro, contemplarão os municípios de Santarém, Aveiro e Belterra.

Serviço: Primeira Expedição do navio-escola-Abaré/ Solenidade de Acolhimento

Data: 10/02/2025

Hora: 17h

Local: Auditório do Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB), situado na Rua Raimundo Fona, S/N (em frente ao RU), bairro do Salé.

Sugestão de entrevistado: José Dirceu Costa, gestor do Abaré; profissionais de saúde.

Fonte: Comunicação / Ufopa