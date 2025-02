Óbidos: Alunos da rede municipal retornam às aulas para o ano letivo de 2025

Nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, os mais de 12 mil alunos da rede municipal de ensino de Óbidos retomaram as atividades escolares para o ano letivo de 2025. Após o período de férias, as escolas do município prepararam uma recepção especial para acolher os estudantes, marcando o início de um novo ciclo de aprendizagem.

O retorno às aulas foi um momento significativo, especialmente para os alunos que fizeram a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, assim como para aqueles que ingressaram no Ensino Fundamental Maior. A mudança de etapa deverão ser acompanhadas de atividades planejadas para facilitar a adaptação e garantir um ambiente acolhedor.

Durante o recesso, os profissionais da educação participaram de capacitações focadas em metodologias que visam melhorar o processo de ensino-aprendizagem e promover a inclusão dos estudantes. Essas formações foram organizadas para preparar os professores e demais funcionários para os desafios do novo ano letivo, com o objetivo de oferecer uma educação de qualidade e adaptada às necessidades dos alunos.

Com o início do ano letivo em Óbidos, a expectativa é que os estudantes possam aproveitar ao máximo as oportunidades de aprendizado, contando com o suporte dos professores e da gestão escolar para um desenvolvimento educacional de qualidade.

