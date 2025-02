Habilitação dos calouros indígenas e quilombolas da Ufopa será de 17 a 21 de fevereiro

Classificados na primeira chamada dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola da Ufopa devem ficar atentos para os prazos e documentação obrigatória.

Os candidatos aprovados nos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ) 2025 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) farão a habilitação ao vínculo institucional já na próxima semana, de 17 a 21 de fevereiro, das 9 às 12 horas, junto com os demais calouros aprovados na primeira chamada do Processo Seletivo Regular (PSR).

De caráter eliminatório, a habilitação consiste em mais uma fase dos processos seletivos para ingresso à universidade. Os candidatos classificados deverão apresentar, de forma presencial, os documentos (originais e cópias) necessários para conferência da equipe de habilitação da instituição, a fim de comprovar as informações fornecidas na inscrição, assegurando assim o direito à vaga pleiteada.

Os editais de convocação e mais informações para a habilitação estão disponíveis para consulta no site da Ufopa: www.ufopa.edu.br.

Fonte: Comunicação/UFOPA