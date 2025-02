Vereadores do município de Óbidos visitam o Hospital Dom Floriano (Santa Casa)

Na última segunda-feira, (10), a Diretoria do Hospital Dom Floriano na Providência de Deus (Santa Casa de Misericórdia de Óbidos) por meio do seu Presidente, Bispo Dom Bernardo Johannes, junto com o Frei Ezequiel, Dr Beto Bentes e Allan Maike, convidaram os Vereadores da Câmara Municipal de Óbidos, para uma visita com intuito de apresentar como está feito o gerenciamento do hospital nesses últimos anos.

Essa iniciativa visa avaliar as condições do hospital e discutir possíveis melhorias para atender às necessidades da população. Durante a visita, os Vereadores tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do hospital e discutir com a equipe sobre as necessidades e desafios enfrentados.

O Hospital Dom Floriano, anteriormente conhecido como Santa Casa de Misericórdia, é o único hospital de internação em Óbidos, atendendo a uma população de aproximadamente 50 mil habitantes, incluindo comunidades ribeirinhas. A visita dos Vereadores é um passo importante para garantir que o hospital continue a oferecer serviços de qualidade à população local.

O município de Óbidos possui um dos mais antigos hospitais da região Oeste do Pará, que ainda está em funcionamento. Inaugurado em 07 de setembro de 1922, como Hospital da Caridade tendo como seu fundador General Braulino de Carvalho. Anos seguintes o Bispo Dom Floriano Loewenau, OFM, concluiu o atual prédio da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Em seguida, após o seu funcionamento, se tornou um hospital de referência no atendimento de pacientes do município de Óbidos e demais municípios circunvizinhos.

Desde do dia 4 junho de 2014, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), assumiu a primeira obra na região amazônica a pedido do atual Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, que assumiram a gestão motivados pelo desejo de levar a saúde e espiritualidade à comunidade local. Os envolvidos com a causa foram, pouco a pouco, transformando a realidade da Santa Casa, que hoje leva o nome de Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.

Fonte: Comunicação/Diocese – Fotos de Mauro Nayan