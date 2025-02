Navio Abaré da Ufopa leva saúde e cidadania a comunidades indígenas e quilombolas do Pará

O navio-hospital-escola Abaré, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), definiu o calendário de expedições de saúde para 2025. Ao longo do ano, sete expedições serão realizadas entre fevereiro e outubro, levando atendimento a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas no rio Tapajós, no Pará.

Missão e Estrutura

Única unidade básica de saúde fluvial intermunicipal do Brasil, o Abaré oferece assistência médica, odontológica e de enfermagem, além de realizar exames laboratoriais e distribuir medicamentos. Com quatro consultórios, laboratório, sala de pequenas cirurgias e capacidade para acomodar 55 pessoas, o navio cumpre um papel essencial na saúde pública da região.

“O navio-escola Abaré da Ufopa é um exemplo de inovação em saúde pública, levando atendimento de qualidade a populações tradicionalmente excluídas dos serviços básicos de saúde. Essa ação da universidade cumpre um importante papel de entregar serviços muito além da educação para as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas que vivem na região Oeste do Pará”, destacou a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier.

Expedições em 2025

A primeira expedição teve início em 11 de fevereiro, com trinta profissionais de saúde atendendo 44 comunidades de Santarém. A segunda expedição, programada para março, abrangerá também os municípios de Belterra e Aveiro. As demais viagens seguirão o cronograma:

1ª Expedição: 11 a 20 de fevereiro

2ª Expedição: 11 a 30 de março

3ª Expedição: 1º a 18 de maio

4ª Expedição: 10 a 29 de junho

5ª Expedição: 8 a 27 de julho

6ª Expedição: 12 a 31 de agosto

7ª Expedição: 16 a 30 de setembro

Além das expedições regulares, estão previstas ações voltadas para os novos alunos do curso de Medicina da Ufopa, promovendo integração com as comunidades ribeirinhas.

Balanço 2024

Em 2024, o Abaré realizou seis expedições, proporcionando 4.417 consultas médicas, 1.927 atendimentos odontológicos, 234 consultas de enfermagem, além da realização de exames e pequenas cirurgias. O índice de resolutividade dos atendimentos chegou a 93%, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para centros urbanos.

A iniciativa conta com a parceria das secretarias municipais de Saúde e outras instituições, além do programa de Residência Multiprofissional da Ufopa. O projeto "Abaré Sorriso" também se destaca, promovendo educação em saúde bucal e distribuição de kits de higiene para crianças e adolescentes.

Desde 2017, quando foi integrado ao SUS, o Abaré reforça o compromisso da Ufopa com a promoção da saúde e cidadania na Amazônia.

FONTE: Comunicação/UFOPA