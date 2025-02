Secretaria de Cultura divulga a programação do Carnapauxis 2025; confira

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos anunciou a programação oficial do Carnapauxis 2025, um dos eventos mais aguardados da região amazônica. Este ano, a festa, que tem como tema “O Mascarado Fobó te convida a ser feliz na Capital da Folia”, promete animação contagiante, fantasias criativas e muita diversão para a população local e turistas. O evento ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março, com a apresentação dos 7 Blocos Oficiais.

Uma das grandes novidades desta edição é a participação de três renomadas bandas, confirmadas pela Prefeitura de Óbidos/Semcult: Babado Novo, que se apresenta no dia 28 de fevereiro, Bilela, no dia 1º de março, e Fruto Sensual, no dia 2 de março. Essas atrações prometem elevar ainda mais o clima de festa e alegria que já é marca registrada do Carnapauxis.

Conhecido como “Festa do Mascarado Fobó”, o Carnapauxis é um dos maiores eventos culturais da região, celebrando a tradição e a cultura de Óbidos de forma única e envolvente. A expectativa para 2025 é de um evento inesquecível, repleto de atrações que valorizam a identidade local e proporcionam momentos de pura felicidade.

Não perca essa celebração que já se tornou um símbolo da cultura amazônica. Prepare sua fantasia e junte-se à folia na Capital da Folia!

Programação do Carnapauxis 2025

CARNAPAUXIS OFICIAL

26/02 – Bloco Vai ou Raxa

27/02 – Bloco Mirim Unidos do Umarizal

28/02 – Bloco Serra da Escama

Apresentação da Banda Babado Novo

01/03 – Bloco Águia Negra

Apresentação da Banda Bilela

02/03 – Bloco Xupa Osso

Apresentação da Banda Fruto Sensual

03/03 – Bloco Unidos do Morro

04/03 – Bloco das Virgens

Imagens da Programação....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7690-secretaria-de-cultura-divulga-a-programacao-do-carnapauxis-2025-confira#sigProId61ea2471db View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Imagens Ascom/PMO